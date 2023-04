Návštevnosť ubytovacích zariadení vo februári vzrástla asi 1,6-násobne

Bratislava 11. apríla (TASR) - Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku vo februári 2023 medziročne vzrástla takmer 1,6-násobne, čo predstavovalo 407.000 hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu 1,1 milióna nocí, priemerná dĺžka pobytu vo februári bola 2,7 noci. Nárast ovplyvnila najmä nízka porovnávacia základňa vo februári 2022, keď činnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu ešte stále obmedzovali prísne protipandemické opatrenia. V porovnaní s februárom 2020, keď nebola návštevnosť ešte ovplyvnená pandémiou, chýbala ubytovateľom už len jedna šestina (75.000) hostí.



Dve tretiny ubytovaných tvorili domáci návštevníci hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu, spolu to bolo 266.000 osôb. Najvyššiu domácu návštevnosť zaznamenali vo februári turisticky významné kraje zamerané na zimný cestovný ruch na horách, a to Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj. Spolu tieto tri kraje tvorili 70 % domácej návštevnosti. K hodnotám spred pandémie (február 2020) sa najviac priblížil Žilinský kraj, ktorému chýbalo už len 6 % domácich hostí a počet cudzincov bol dokonca vyšší.



Ubytovacie služby na Slovensku využilo tiež 141.000 zahraničných návštevníkov, bolo ich približne o dvojnásobný počet viac ako pred rokom. Počet zahraničných hostí vzrástol medziročne vo všetkých krajoch, v štyroch krajoch dokonca viac ako dvojnásobne.



Najviac cudzincov navštívilo vo februári Žilinský (46.000), Bratislavský (40.000) a Prešovský kraj (22.000 zahraničných návštevníkov). Spolu tieto tri kraje tvorili 77 % celkovej zahraničnej návštevnosti. Ostatných päť krajov navštívilo menej ako 10.000 cudzincov.



V súhrne za prvé dva mesiace roku 2023 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 755.000 návštevníkov. Ide o medziročný 1,7-násobný nárast, v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2020 chýbala už len pätina hostí. Zahraničná návštevnosť medziročne rástla rýchlejším tempom ako domáca návštevnosť, a to 2,2-násobne, domáca návštevnosť zaznamenala 1,6-násobný nárast.