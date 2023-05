Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci medziročne vzrástla

Bratislava 12. mája (TASR) - Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v marci 2023 medziročne vzrástla o tretinu na 403.000 osôb. Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu viac ako jeden milión nocí, čo bolo o štvrtinu viac ako pred rokom. Priemerná doba pobytu bola 2,5 noci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Nárast ukazovateľov ubytovania ovplyvnila najmä nízka porovnávacia základňa z marca 2022, keď činnosť ubytovacích zariadení bola ovplyvnená dvojročnou pandémiou ochorenia COVID-19. Jarné prázdniny pomohli navrátiť návštevnosť do predkovidovej úrovne, ubytovateľom do počtu z marca 2019 chýbalo už len 7 % (31.000) hostí.



Dve tretiny ubytovaných, teda 263.000 osôb, tvorili domáci návštevníci. Najvyššiu domácu návštevnosť zaznamenali v marci turisticky významné kraje zamerané na zimný cestovný ruch na horách, a to Žilinský a Prešovský kraj a nasledoval Bratislavský kraj. Spolu tieto tri kraje tvorili 64 % domácej návštevnosti. Súčasne tieto tri spomedzi ôsmich krajov SR už tento rok prekonali počty domácich hostí z marca 2019.



Ubytovacie služby počas tretieho mesiaca na Slovensku využilo tiež 140.000 zahraničných návštevníkov, išlo o 61-percentný medziročný nárast návštevnosti. Ich počet vzrástol medziročne vo všetkých krajoch s výnimkou Košického kraja, v Bratislavskom kraji sa ich počet dokonca zdvojnásobil.



Vysoká dynamika rastu počtu cudzincov je dôsledkom návratu do normálu, pri zahraničných hosťoch evidovali výraznejšie prepady v čase pandémie. Počet cudzincov z roku 2019 v treťom mesiaci prekonal jediný Žilinský kraj. Najviac zahraničných hostí navštívilo Bratislavský (58.000), Žilinský (33.000) a Prešovský kraj (14.000). Spolu tieto tri kraje tvorili tri štvrtiny celkovej zahraničnej návštevnosti.



V súhrne za prvé tri mesiace roka 2023 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 1,2 milióna hostí. Ide o medziročný 1,6-násobný nárast. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2019 chýbalo už len 8 % celkovej návštevnosti. Zahraničná návštevnosť medziročne rástla dvojnásobne, domáca návštevnosť zaznamenala 1,4-násobný nárast.