Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri medziročne mierne stúpla

Bratislava 12. decembra (TASR) - Návštevnosť hotelov a penziónov v októbri medziročne mierne stúpla o päť percent, no k dosiahnutiu hodnôt roka 2019 chýbala ubytovateľom takmer pätina hostí. Za počtami pred pandémiou zaostávala najmä zahraničná návštevnosť, ktorá bola takmer o štvrtinu nižšia. Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v októbri tohto roka 473.000 hostí. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Bol to najlepší október za posledné tri roky," priblížili štatistici. V porovnaní s turisticky úspešným rokom 2019 však v hoteloch a penziónoch na Slovensku chýbalo viac ako 100.000 hostí. Dynamika oživenia cestovného ruchu z predošlých mesiacov sa tak v októbri utlmila a októbrová návštevnosť zaostávala za hodnotami pred pandémiou ochorenia COVID-19 až o 17,5 %.



Dominovali domáci návštevníci, ktorých boli až dve tretiny. Ich celkový počet sa medziročne zvýšil na 317.000 ubytovaných. Zahraničných hostí oproti minulému roku takmer nepribudlo a ubytovacie zariadenia využilo 156.000 cudzincov. Počet nocí, ktoré hostia počas októbra strávili v hoteloch a penziónoch, sa medziročne zvýšil o necelé 4 % na 1,2 milióna. Priemerný pobyt trval 2,4 noci.



Medziročne vyšší alebo porovnateľný celkový počet návštevníkov evidovali všetky kraje. Najvyšší počet hostí zaznamenali v októbri v Bratislavskom kraji so 166.000 ubytovanými, nasledoval Žilinský kraj, kde zaevidovali 100.000 hostí, a Prešovský kraj (88.000). Tieto tri regióny tvoria vyše 60 % z ubytovaných v SR.



Cudzincov oproti minulému roku mierne pribudlo ubytovateľom v Trnavskom, Košickom a Trenčianskom kraji. Do rekordných čísiel návštevnosti roka 2019 chýbalo ubytovacím zariadeniam cestovného ruchu v niektorých krajoch až 40 % zahraničných hostí, a to najmä v Nitrianskom kraji. Naopak, najbližšie k hodnotám z predpandemického obdobia mali počty ubytovaných cudzincov v Žilinskom kraji.



V súhrne za január až október 2023 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo takmer päť miliónov hostí. V medziročnom porovnaní ide o 20 % nárast, k hodnotám roka 2019 chýbala desatina celkovej návštevnosti. Zahraničných hostí sa na Slovensku počas desiatich mesiacov ubytovalo o 34 % viac než vlani a počty domácich turistov vzrástli o 13 %.