Návštevnosť ubytovacích zariadení v marci medziročne vzrástla o 2 %

Bratislava 13. mája (TASR) - V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku v marci prenocovalo aspoň jednu noc 410.000 osôb. Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku medziročne stúpla o 2 %. Jarné prázdniny pomohli navrátiť návštevnosť takmer na predkovidovú úroveň, ubytovateľom chýbalo už len necelých 6 %, teda 24.000 hostí, do počtov z marca 2019. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu počas mesiaca viac ako 1,1 milióna nocí, čo bolo o 3 % viac ako pred rokom. Priemerná doba pobytu bola 2,6 noci.



Takmer dve tretiny ubytovaných, teda 264.000 osôb, tvorili domáci návštevníci. Bolo ich o niečo málo viac ako pred rokom, ale stále 5 % pod úrovňou hodnôt z marca 2019. Súčasne ubytovacie služby počas tretieho mesiaca na Slovensku využilo 145.000 zahraničných návštevníkov, ich počet medziročne stúpol o 4 %. Oproti turisticky vrcholnému marcu 2019 chýbalo ešte 6,5 % percenta cudzincov.



Počet návštevníkov medziročne vzrástol v šiestich krajoch, pričom rasty boli v rozmedzí od 1 % až do 23 %. Len dva regióny mali horšiu celkovú bilanciu návštevníkov ako vlani, a to Žilinský a Bratislavský kraj. V porovnaní s predkovidovým marcom 2019 dosiahli vyššiu návštevnosť len ubytovatelia v Prešovskom kraji, na území ktorého sa nachádzajú Vysoké Tatry.



Najnavštevovanejším regiónom SR počas tretieho mesiaca roka 2024 sa po dvojmesačnej prestávke stal opäť Bratislavský kraj, v ktorom prenocovalo takmer 100.000 návštevníkov. Je to jediný kraj v SR, kde majú cudzinci dlhodobo prevahu, v marci šesť z desiatich návštevníkov bolo zo zahraničia. V tomto kraji sa ubytovalo až 40 % cudzincov, ktorí si v marci zaplatili ubytovanie na Slovensku.



V rebríčku návštevnosti regiónov nasledovali Žilinský kraj (vyše 93.000 návštevníkov), Prešovský kraj (takmer 75.000 hostí) a Banskobystrický kraj (48.000 návštevníkov). Tieto tri regióny spojené s horským lyžovaním a prevahou domácej klientely tvorili 53 % celkových a 62 % z domácich ubytovaných hostí v krajine.



Za prvé tri mesiace roku 2024 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 1,2 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 4 %, pričom dynamickejšie rástol počet cudzincov ako domácich. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2019 chýbali už len 4 % hostí, zaostávali najmä čísla návštevnosti domácich návštevníkov.



Ubytovacie zariadenia v prvom štvrťroku 2024 dosiahli tržby 132 miliónov eur (bez dane z pridanej hodnoty), išlo takmer o pätinový medziročný nárast. Prevažnú časť, až 60 %, vygenerovali domáci návštevníci. V prvom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4695 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 69.000 izieb a 192.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 24,5 %, využitie izieb 28,5 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii 62.000 izieb a 143.000 stálych lôžok.