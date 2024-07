Návštevnosť ubytovacích zariadení v máji medziročne vzrástla o 3,8 %

Bratislava 12. júla (TASR) - V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku v máji tohto roka strávilo aspoň jednu noc 494.000 hostí. Celková návštevnosť ubytovacích zariadení tak medziročne stúpla o 3,8 %. K dosiahnutiu návštevnosti turisticky úspešného roka 2019 však v hoteloch a penziónoch stále chýbalo takmer 11 % návštevníkov. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Takmer dve tretiny ubytovaných, teda 305.000 osôb, tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet zostal na minuloročnej úrovni, čo bolo mierne, o 7 % menej ako v poslednom máji pred pandémiou (v r. 2019). Súčasne ubytovatelia zaznamenali v máji 189.000 hostí z cudziny. Ich počet medziročne vzrástol dynamickejšie ako domácich hostí, naďalej však platilo, že ich počty zaostávajú výraznejšie za rokom 2019, a to až o 16 %.



Až v siedmich z ôsmich krajov Slovenska boli počty návštevníkov medziročne porovnateľné alebo rástli, a to do 10 %. Výnimkou bol Bratislavský kraj, ktorý zaznamenal mierny medziročný pokles. Ani jeden z krajov však nedosiahol návštevnosť predkovidového mája 2019, počty ubytovaných návštevníkov boli v hoteloch a penziónoch v porovnaní s týmto obdobím nižšie od 2 až do takmer 27 %. Pričom najbližšie k číslam spred piatich rokov sa dostali ubytovatelia v Žilinskom kraji.



Najnavštevovanejším regiónom SR bol opäť Bratislavský kraj, ubytovalo sa v ňom 126.000 hostí. Tento kraj má výnimočné postavenie v návštevnosti cudzincov, nadpolovičnú väčšinu ubytovaných tvoria dlhodobo cudzinci. Počas mája smerovalo do tohto regiónu až 40 % cudzincov, ktorí navštívili Slovensko.



V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledovali kraje, ktoré ťažia z možností horskej turistiky: Žilinský kraj (vyše 96.000 návštevníkov), Prešovský kraj (takmer 80.000 hostí) a Banskobystrický kraj (56.000 návštevníkov). Tieto tri regióny dokázali spolu aj v máji prilákať takmer polovicu (47 %) všetkých ubytovaných hostí, z ktorých takmer tri štvrtiny tvorili domáci hostia.



V takmer všetkých krajoch pribúdali v medziročnom porovnaní najmä zahraniční návštevníci. Ubytovatelia sa tešili z nárastu zahraničnej klientely, od 6 % v Trenčianskom kraji až do 32 % v prípade Žilinského kraja.



V súhrne za prvých päť mesiacov roku 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,1 milióna návštevníkov, čo bolo o 3 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Kým počty cudzincov vzrástli o 5 %, domácich hostí pribudlo medziročne len nepatrne (1 %). Súhrnná návštevnosť zostala naďalej pod úrovňou hodnôt roku 2019, za obdobie január - máj chýbalo ešte 7 % návštevníkov.