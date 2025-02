Návštevnosť ubytovacích zariadení vlani vzrástla o 3 % na 5,9 milióna

Bratislava 11. februára (TASR) - Zariadenia cestovného ruchu na Slovensku v roku 2024 navštívilo 5,9 milióna ubytovaných hostí, čo je medziročný rast o 3 %. Slovenské hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia tak ale zatiaľ nedosiahli hodnoty historicky najúspešnejšieho roka 2019, keď počet hostí prevyšoval 6,4 milióna osôb. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vlaňajšok priniesol historicky druhý najvyšší počet hostí, stále však k rekordom z roku 2019 chýbalo ešte 8 % alebo 516.000 ubytovaných. Naďalej takmer dve tretiny (3,8 milióna hostí) celkovej návštevnosti tvorili domáci turisti a tretina (necelých 2,2 milióna hostí) boli hostia zo zahraničia. Obe hodnoty medziročne mierne vzrástli a tesnejšie sa k rekordom z roku 2019 priblížila domáca klientela. Celkovú návštevnosť znižuje už piaty rok nižší záujem zo zahraničia, keď do hodnôt z roku 2019 chýbalo stále takmer 310.000 (13 %) hostí spoza hraníc.



Pozitívny medziročný vývoj sa prejavoval aj na regionálnej úrovni. Vo všetkých ôsmich krajoch počet hostí medziročne stúpol a podarilo sa dosiahnuť nové rekordy od pandémie v roku 2020 ako pri domácich, tak pri zahraničných návštevníkoch. Výnimkou bol len Žilinský región, ktorý na jednej strane dosiahol historicky najvyšší počet zahraničných hostí (viac ako v roku 2019), ale počet domácich návštevníkov, ako v jedinom z ôsmich krajov, medziročne ubudol.



Najnavštevovanejšími regiónmi v roku 2024 boli Bratislavský a Žilinský kraj, ktoré navštívilo spolu vyše 2,7 milióna turistov. Miliónovú hranicu počtu návštevníkov prekročil aj Prešovský kraj. Jednotlivé kraje sa mierou zaostávania za historicky najúspešnejšími hodnotami líšili. Viac ako 10 % hostí stále chýbalo v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Naopak, najtesnejšie sa k hodnotám z r. 2019 priblížili Žilinský a Prešovský kraj, chýbalo im menej ako 4 % hostí.



December 2024 priniesol medziročný nárast návštevnosti v šiestich krajoch Slovenska. Najvyšší medziročný nárast vo výške 23 % dosiahli Banskobystrický a Košický kraj, Žilinský a Prešovský kraj dokonca mierne prekonali hodnoty návštevnosti z decembra 2019. Súčasne dva kraje zaznamenali medziročný pokles do 5 %, a to Trnavský a Trenčiansky kraj.



Najnavštevovanejším regiónom bol v decembri Bratislavský kraj s 118.000 hosťami. Tento kraj prilákal takmer 50 % všetkých cudzincov. V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledoval Žilinský kraj s 90.000 návštevníkmi, Prešovský (76.000 hostí) a Banskobystrický kraj (45.000 návštevníkov).