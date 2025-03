Návštevnosť ubytovacích zariadení v januári medziročne vzrástla o 10 %

Bratislava 14. marca (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v prvom mesiaci tohto roka takmer 412.000 hostí, čo bolo o 10 % viac než v rovnakom období minulého roka. Prvý mesiac v roku 2025 bol najúspešnejším januárom v návštevnosti od vypuknutia pandémie. V porovnaní s rekordným januárom 2020 však stále chýbalo ubytovateľom 8 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili v hoteloch a penziónoch o vyše 8 % viac nocí ako pred rokom, ich počet prekročil jeden milión, priemerná dĺžka pobytu v januári bola 2,5 noci.



V štruktúre ubytovaných tvorili takmer dvojtretinový podiel domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol takmer o 8 % na 256.000 hostí. K rekordnému januáru 2020 chýbalo 9 % domácich návštevníkov. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla o vyše 14 % na 156.000 ubytovaných. Počty cudzincov v hoteloch a penziónoch na rok 2020 však nestačili, zaostávali o vyše 6 %.



Najviac hostí navštívilo regióny, ktoré sú dlhodobo na čele rebríčka návštevnosti a majú dobré podmienky aj na zimný cestovný ruch a lyžovanie. Dominoval Žilinský kraj so 122.000 hosťami a Prešovský kraj s 91.000 návštevníkmi. Spolu tieto dva regióny tvorili viac ako polovicu celkovej návštevnosti SR. V oboch zaznamenali nad 65.000 domácich hostí. Líšili sa len počtom cudzincov, ktorých bolo výrazne menej v Prešovskom kraji. Na treťom mieste bol Bratislavský kraj s 19 % podielom na celoslovenskom počte ubytovaných, ako v jedinom kraji tam nadpolovičnú väčšinu návštevníkov tvorili zahraniční hostia.



Celková návštevnosť bola medziročne vyššia v siedmich z ôsmich krajov Slovenska, a to od 0,1 % v Trenčianskom kraji po 13,6 % v Žilinskom kraji. Len v Nitrianskom kraji návštevnosť klesla o viac ako 6 %. Aktuálna návštevnosť Žilinského kraja bola vyššia ako v rekordnom januári 2020, a to o 6 %. Ďalším regiónom približne s rovnakou návštevnosťou ako v januári 2020 bol Prešovský kraj, aktuálne mu k rekordom chýbali necelé 3 % hostí. Ostatné regióny za svojou najlepšou januárovou návštevnosťou zaostávali stále až dvojciferne.