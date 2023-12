Harbuľák:Návštevnosť zimných stredísk môže vyrovnať čísla spred covidu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Návštevnosť lyžiarskych stredísk by v nastupujúcej zimnej sezóne mohla byť vyššia ako vlani a priblížiť by sa mohla k číslam návštevnosti spred pandémie covidu. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR a Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. Dodal, že vývoj rezervácií prenocovaní je dobrý, či sa však podarí prekonať predcovidové čísla návštevnosti, bude závisieť od počasia.



"Počasie bude podľa mňa ten rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvní, či prekonáme čísla z roku 2019 alebo nie, ale minimálne sa k tomu veľmi priblížime," povedal Harbuľák. Ako dodal, najlepšie sa počty návštevníkov sledujú na počtoch prenocovaní. Až 70 % tržieb totiž robia turisti, ktorí prenocujú. Predaj pobytov na zimnú sezónu vyzerá byť podľa Harbuľáka sľubný a očakáva, že by návštevnosť lyžiarskych stredísk i ubytovacích zariadení mohla byť vyššia ako vlani.



Väčšina zimných stredísk sa už na zimnú sezónu pripravuje, niektoré už aj zasnežili zjazdovky. Avšak návštevnosť počas sezóny bude závisieť od klimatických podmienok. "Počasie pri rozhodovaní Slovákov zohráva veľkú úlohu. Tí sa vedia veľmi rýchlo rozhodnúť pre, ale aj veľmi rýchlo stornovať pobyt," pripomenul Harbuľák.



Zimnú sezónu tento rok neohrozuje ani energetická kríza. Po minulom roku, keď spustenie lyžiarskej sezóny ohrozovali vysoké ceny energií, je situácia tento rok stabilná. "Dnes je situácia odlišná v tom, že množstvo stredísk má zazmluvnenú cenu," priblížil Harbuľák. Ceny energií sa relatívne stabilizovali, takže z tohto pohľadu podľa šéfa ZCR zimná sezóna nie je v ohrození.



O tom, aká bude zimná sezóna teda rozhodne počasie. "Ohrozené sú hlavne nižšie položené zimné strediská," uviedol Harbuľák s tým, že ak by bola slabá zima, síce by tieto strediská zasnežili, no sezóna v nich by trvala len krátko.