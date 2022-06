Návyky turistov sa menia, na vzostupe sú priame a online rezervácie

Bratislava 18. júna (TASR) – Návštevníci začali počas pandémie intenzívnejšie komunikovať s ubytovacími zariadeniami. Po takmer desiatich rokoch výraznejšie stúpol počet priamych rezervácií v hoteloch. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie organizácie HOTREC, ktorá skúmala pandemické zmeny rezervačných návykov hostí. Do štúdie sa aktívne zapojili aj slovenskí hotelieri združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).



Od roku 2015 podľa štúdie po prvý raz stúpol počet priamych rezervácií, a to predovšetkým vďaka e-mailovým rezerváciám a rezerváciám cez vlastné hotelové webstránky. Podiel priamych rezervácií návštevníkov v slovenských hotelových zariadeniach dosiahol viac ako 62 %. "Priame rezervácie prinášajú zákazníkom bezprostredný kontakt a možnosť otvorene personálu komunikovať špecifické priania či potreby. V neposlednom rade hotelieri verným zákazníkom často poskytujú aj rôzne bonusy v podobe dodatočných služieb alebo zliav na využívanie ďalších služieb," priblížil prezident AHRS Marek Harbuľák.



Zhruba jedna pätina všetkých rezervácií sa uskutočnila priamo na webstránkach jednotlivých slovenských hotelov, čo podľa Harbuľáka potvrdzuje, že digitalizácia sa stáva stabilnou súčasťou spotrebiteľského správania slovenských návštevníkov. Rezervy však vníma najmä v oblasti spolupráce s tour operátormi a cestovnými agentúrami. "Podiel ich rezervácií na Slovensku vlani dosiahol len 3,8 %. Za nelichotivým výsledkom možno hľadať najmä nepredvídateľné, chaotické a v porovnaní s inými krajinami aj prísnejšie protiepidemické opatrenia," myslí si Harbuľák.



Napriek tomu, že priame rezervácie vlani stúpli, štúdia potvrdzuje, že závislosť turistov od online rezervačných platforiem naďalej pretrváva. Viac ako polovica európskych hotelierov zároveň podľa štúdie priznala, že online platformy na nich vyvíjajú tlak a nútia ich akceptovať obchodné podmienky, ktoré by hotelieri dobrovoľne neponúkali – napríklad špeciálne zľavy či storno poplatky. "Dominantný podiel na trhu sa, žiaľ, môže prejaviť aj nastavovaním nevýhodných obchodných podmienok, ktoré sú predovšetkým malé a nezávislé hotely často nútené akceptovať," podotkol Harbuľák.



Do piatej medzinárodnej štúdie zameranej na aktuálne trendy pri predaji hotelových kapacít sa zapojilo takmer 3900 hotelierov z rôznych kútov Európy. Štúdia potvrdila, že pandémia skutočne modifikovala zaužívané zvyky návštevníkov ubytovacích zariadení.