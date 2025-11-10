< sekcia Ekonomika
Náznaky ukončenia shutdownu v USA podporili nemecký akciový trh
V rozpočtovom spore, ktorý spôsobil najdlhší výpadok vo financovaní činnosti federálnej vlády v USA, sa rysuje riešenie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 10. novembra (TASR) - Náznaky možného ukončenia rozpočtovej krízy v USA na začiatku týždňa podporili nemecký akciový trh. Index Dax si po dvoch slabších týždňoch pripísal 1,65 % a pondelkové obchodovanie uzavrel na úrovni 23.959,99 bodu. Pre hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom to bol najväčší denný prírastok za posledné tri týždne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rozpočtovom spore, ktorý spôsobil najdlhší výpadok vo financovaní činnosti federálnej vlády v USA, sa rysuje riešenie. Senát s podporou demokratov hlasoval v prospech posúdenia zákona o dočasnom financovaní vládnych úradov a programov, ktorý pripravila Snemovňa reprezentantov. Vďaka dohode by sa obnovilo zverejňovanie hospodárskych štatistík, čo by investorom poskytlo jasnejší obraz o stave najväčšej svetovej ekonomiky. Index MDAX, ktorý zahŕňa stredne veľké nemecké podniky, v pondelok vzrástol o 1,21 % na 29.141,20 bodu.
