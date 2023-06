Názory českej vlády a odborov na úspory sa nezblížili, protesty budú

Praha 13. júna (TASR) - Postoje vlády Petra Fialu a predstaviteľov Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) k vládnemu balíku úsporných opatrení, ktorý odbory kritizujú, sa po utorňajšom rokovaní nezblížili. Povedal to minister financií ČR Zbyněk Stanjura. Šéf odborárov Josef Středula uviedol, že plánované protesty na konci júna budú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Naše stanoviská sa nezblížili. Zostali rozdielne názory ako pred, tak aj po rokovaní," povedal Stanjura s tým, že nedošlo k žiadnemu posunu. Vyhlásil, že vláda nechce zásadne meniť svoje návrhy, je ochotná meniť technické detaily. "Snažíme sa odbory presvedčiť, že tie naše návrhy majú hlavu a pätu," povedal minister.



Rokovanie bolo podľa neho vecné, pokojné a racionálne, ale nešiel naň preto, aby sa dohodli na nejakej zmene. Cieľom rokovania tak podľa neho bolo vysvetľovať odborom, že vládne návrhy majú logiku. Sociálny dialóg podľa neho normálne prebieha.



Práve absenciu sociálneho dialógu doteraz odbory kritizovali. "Bolo to prvé rokovanie, kde sme skutočne hovorili o tom, čo bolo predložené do pripomienkového konania, to znamená o jednotlivých položkách," povedal Středula. Ocenil, že vláda chce pripomienkové konanie preniesť do Poslaneckej snemovne. Zároveň však pripustil, že nič konkrétne sa im nepodarilo dohodnúť, lebo vládny kabinet nie je podľa šéfa odborárov ochotný čokoľvek meniť.



Odborári s opatreniami navrhnutými vládou nesúhlasia. Od polovice mája sú v štrajkovej pohotovosti. Pred dvoma týždňami vstúpili do ďalšej fázy odporu proti pripravovaným zmenám, keď zriadili celoštátny štrajkový výbor. Na koniec júna plánujú protestné akcie. Okrem konkrétnej podoby niektorých opatrení kritizujú nedostatočnú komunikáciu zo strany vlády. Tá však namieta, že sociálny dialóg nie je možné viesť pod nátlakom.



Vláda pred mesiacom predstavila 58 opatrení, ktorými chce konsolidovať verejné financie. Počíta napríklad so znovuzavedením nemocenského poistného pre zamestnancov, zvýšením odvodov pre živnostníkov, zoškrtaním štátnych dotácií či zrušením mnohých daňových výnimiek. Schodok štátneho rozpočtu by sa podľa Fialovho kabinetu mal vďaka týmto zmenám v budúcom roku znížiť o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur).



Vláda nechala na pripomienkové konanie desiatok noviel päť dní, čo odbory, ale aj opozícia ostro kritizovali.