Poľská banka:Ak protiinflačné opatrenia nezrušia, inflácia môže mať 3%

Varšava 11. marca (TASR) - Ak poľská vláda predĺži doterajšie protiinflačné opatrenia, inflácia v Poľsku by sa mohla tento rok spomaliť na 3 %. Uviedla to v pondelok poľská centrálna banka. Na začiatku tohto roka dosiahla miera inflácie takmer 4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľsko zaviedlo v roku 2022 viaceré opatrenia na pomoc domácnostiam s cieľom zmierniť dôsledky vysokých cien. V rámci takzvaného "protiinflačného štítu" Poľsko zrušilo daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a výrazne znížilo DPH na elektrinu a pohonné látky. Nová vláda však momentálne uvažuje o opätovnom návrate DPH na základné potraviny na 5 %. Nulová sadzba by mala zostať v platnosti iba do konca marca.



Národná banka Poľska (NBP) v pondelok predstavila svoju prognózu vývoja inflácie na najbližšie tri roky, pričom ju prezentovala s a bez protiinflačného štítu. Vo svojom odhade uvádza, že v prípade ponechania podporných opatrení by sa mohla inflácia tento rok spomaliť na 3 %. V roku 2025 očakáva jej zrýchlenie na 3,4 % a v roku 2026 spomalenie na 2,9 %. V januári tohto roka dosiahla inflácia v Poľsku 3,9 %.



Naopak, v prípade, že sa vláda rozhodne opatrenia na podporu domácností zrušiť, inflácia by sa tento rok mohla zrýchliť podľa NBP na 5,7 %. V budúcom roku potom banka očakáva spomalenie miery inflácie na 3,5 % a v roku 2026 na 2,7 %.