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NBS a Rada slovenských exportérov podpísali memorandum o spolupráci
Ekonomické analýzy a prognózy NBS môžu exportérom slúžiť ako podklad pri plánovaní investícií, rozvoji obchodných aktivít a riadení rizík.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) a Rada slovenských exportérov (RSE) budú užšie spolupracovať pri výmene informácií a zdieľaní ekonomických analýz. Cieľom memoranda, ktoré podpísali v priestoroch NBS, je posilniť dialóg medzi centrálnou bankou a podnikateľským sektorom, najmä firmami pôsobiacimi na zahraničných trhoch. RSE o tom informovala v utorok.
Memorandum podpísali viceguvernér NBS Dušan Keketi a predstavitelia RSE, úradujúci predseda Zulf Hyatt-Khan a člen predsedníctva Peter Blaškovitš. Dohoda vytvára rámec na prepájanie analytických poznatkov centrálnej banky s praktickými skúsenosťami slovenských exportérov. Tí môžu na základe svojho pôsobenia v zahraničí poskytovať informácie o vývoji dopytu, podnikateľského prostredia či konkurencieschopnosti.
„Pre Národnú banku Slovenska je dôležité viesť dialóg s firmami, ktoré pôsobia na zahraničných trhoch. Slovenskí exportéri sú dôležitou súčasťou našej ekonomiky a z prvej ruky vnímajú vývoj ekonomického prostredia či konkurencieschopnosti Slovenska,“ uviedol Keketi. Spolupráca má podľa neho diskusiu zintenzívniť a prehĺbiť.
Ekonomické analýzy a prognózy NBS môžu exportérom slúžiť ako podklad pri plánovaní investícií, rozvoji obchodných aktivít a riadení rizík. Prispieť môžu aj k lepšiemu predvídaniu vývoja domácej ekonomiky a medzinárodného obchodného prostredia.
„Analytické prognózy a ekonomické výstupy NBS môžu našim exportérom pomôcť lepšie predvídať vývoj domácej ekonomiky aj medzinárodného obchodného prostredia. Firmám poskytujú dôležité podklady na strategické rozhodovanie, včasnú reakciu na zmeny na trhoch a prípravu na dosahy hospodárskych opatrení vlády,“ uviedol Blaškovitš.
Memorandum podpísali viceguvernér NBS Dušan Keketi a predstavitelia RSE, úradujúci predseda Zulf Hyatt-Khan a člen predsedníctva Peter Blaškovitš. Dohoda vytvára rámec na prepájanie analytických poznatkov centrálnej banky s praktickými skúsenosťami slovenských exportérov. Tí môžu na základe svojho pôsobenia v zahraničí poskytovať informácie o vývoji dopytu, podnikateľského prostredia či konkurencieschopnosti.
„Pre Národnú banku Slovenska je dôležité viesť dialóg s firmami, ktoré pôsobia na zahraničných trhoch. Slovenskí exportéri sú dôležitou súčasťou našej ekonomiky a z prvej ruky vnímajú vývoj ekonomického prostredia či konkurencieschopnosti Slovenska,“ uviedol Keketi. Spolupráca má podľa neho diskusiu zintenzívniť a prehĺbiť.
Ekonomické analýzy a prognózy NBS môžu exportérom slúžiť ako podklad pri plánovaní investícií, rozvoji obchodných aktivít a riadení rizík. Prispieť môžu aj k lepšiemu predvídaniu vývoja domácej ekonomiky a medzinárodného obchodného prostredia.
„Analytické prognózy a ekonomické výstupy NBS môžu našim exportérom pomôcť lepšie predvídať vývoj domácej ekonomiky aj medzinárodného obchodného prostredia. Firmám poskytujú dôležité podklady na strategické rozhodovanie, včasnú reakciu na zmeny na trhoch a prípravu na dosahy hospodárskych opatrení vlády,“ uviedol Blaškovitš.