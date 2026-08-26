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NBS: Analytici bánk v auguste mierne zhoršili výhľad rastu ekonomiky
Mierne zlepšili prognózu jadrovej inflácie, a to na 2,1 % z júlových 2,2 %.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 0,8 %. Vyplýva to z priemeru aktuálnych augustových predikcií analytikov vybraných bánk, ktoré každý mesiac zverejňuje Národná banka Slovenska (NBS). Svoje očakávania tak mierne zhoršili, v júli predpokladali hospodársky rast na úrovni 0,9 %.
Odhad inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) nechali analytici v auguste rovnaký ako pred mesiacom, keď naďalej očakávajú celoročný priemer na úrovni 3,7 %. Mierne zlepšili prognózu jadrovej inflácie, a to na 2,1 % z júlových 2,2 %.
Mieru nezamestnanosti na konci roka predpokladajú analytici v auguste rovnako ako pred mesiacom na úrovni 6 %. Nominálne mzdy tento rok podľa nich vzrastú o 5,1 %, v júli očakávali 5,2 %. Naopak, zamestnanosť na Slovensku bude podľa nich oproti vlaňajšku nižšia o 0,4 %. Pred mesiacom očakávali pokles o 0,3 %.
Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.
Odhad inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) nechali analytici v auguste rovnaký ako pred mesiacom, keď naďalej očakávajú celoročný priemer na úrovni 3,7 %. Mierne zlepšili prognózu jadrovej inflácie, a to na 2,1 % z júlových 2,2 %.
Mieru nezamestnanosti na konci roka predpokladajú analytici v auguste rovnako ako pred mesiacom na úrovni 6 %. Nominálne mzdy tento rok podľa nich vzrastú o 5,1 %, v júli očakávali 5,2 %. Naopak, zamestnanosť na Slovensku bude podľa nich oproti vlaňajšku nižšia o 0,4 %. Pred mesiacom očakávali pokles o 0,3 %.
Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.