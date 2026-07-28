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NBS: Analytici v júli mierne zlepšili výhľad rastu ekonomiky na 0,9 %
Analytici prognózujú aj lepší vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP).
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 0,9 %. Vyplýva to z priemeru aktuálnych júlových predikcií analytikov vybraných bánk, ktoré každý mesiac zverejňuje Národná banka Slovenska (NBS). Svoj odhad druhý mesiac po sebe mierne zlepšili, v júni očakávali hospodársky rast na úrovni 0,8 %.
Analytici prognózujú aj lepší vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP). Aktuálne očakávajú jej tohtoročný priemer 3,7 % oproti júnovým 4,1 %. Vôbec prvýkrát v tomto roku tak odhadujú rast cien na Slovensku pod hranicou 4 %. Jadrovú infláciu očakávajú na úrovni 2,2 %, ešte v júni to bolo 2,5 %.
Mieru nezamestnanosti na konci tohto roka predpokladajú analytici v júlových predikciách na úrovni 6 %, minulý mesiac prognózovali 5,9 %. Nominálne mzdy tento rok podľa nich vzrastú o 5,2 %. Naopak, zamestnanosť na Slovensku sa podľa nich oproti vlaňajšku zníži o 0,3 %.
Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.
Analytici prognózujú aj lepší vývoj inflácie meranej harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP). Aktuálne očakávajú jej tohtoročný priemer 3,7 % oproti júnovým 4,1 %. Vôbec prvýkrát v tomto roku tak odhadujú rast cien na Slovensku pod hranicou 4 %. Jadrovú infláciu očakávajú na úrovni 2,2 %, ešte v júni to bolo 2,5 %.
Mieru nezamestnanosti na konci tohto roka predpokladajú analytici v júlových predikciách na úrovni 6 %, minulý mesiac prognózovali 5,9 %. Nominálne mzdy tento rok podľa nich vzrastú o 5,2 %. Naopak, zamestnanosť na Slovensku sa podľa nich oproti vlaňajšku zníži o 0,3 %.
Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.