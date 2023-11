NBS: Bankový sektor na Slovensku zostáva odolný

Bratislava 27. novembra (TASR) - Bankový sektor na Slovensku zostáva odolný s dostatočnou výškou kapitálových vankúšov a robustnou ziskovosťou. Kapitálová primeranosť bánk pokračovala v raste a k júnu dosiahla 19,7 %. Odolnosť podporilo zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša od augusta 2023 z 1 % na 1,5 %. Stabilizovaná situácia je aj v oblasti likvidity. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú na tlačovej konferencii predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska (NBS).



"Dôležitým predpokladom stability bánk je dostatočná úroveň ich ziskovosti. Tá medziročne vzrástla viac ako o polovicu. Za rastom zisku stojí najmä nárast čistých úrokových príjmov, a to najmä zo sektora podnikov. Úroková marža bánk sa vrátila na podstatne zdravšiu úroveň v porovnaní s minulou dekádou. Jej ďalší výraznejší rast sa však už neočakáva. Hlavným faktorom ďalšieho vývoja zisku bude stabilný rast úrokových príjmov, najmä z úverov na bývanie," priblížil Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS.



Doterajšia rýchlosť nárastu nákladovosti termínovaných vkladov podľa neho približne zodpovedá tempu nárastu výnosnosti úverov. "Hlavným zdrojom neistoty ďalšieho vývoja ziskovosti je preto najmä tempo zvyšovania podielu termínovaných vkladov. Významným faktorom vplývajúcim na ziskovosť bánk v ďalšom období môžu byť aj možné zásahy zo strany štátu, najmä v podobe bankovej dane," podčiarkol.



Upozornil, že väčšina dlžníkov by mala byť schopná pokračovať v splácaní svojich úverov aj pri vyšších úrokových sadzbách. "Napriek pomerne prudkému zvyšovaniu úrokových sadzieb by sektor domácností aj podnikov mal pokračovať v splácaní svojich úverov bez výraznejších problémov. Podiel nesplácaných úverov zostáva na historicky nízkej úrovni. Platí to aj pri úveroch, pri ktorých sa už rastúce sadzby preniesli do vyššej splátky," zdôraznil Dvořáček.



"Kľúčovým faktorom v budúcnosti bude ďalší ekonomický vývoj, najmä vývoj na trhu práce. Strata zamestnania, respektíve výraznejší pokles príjmu by dostal do ťažkostí najmä tých najviac zadlžených. Väčšina domácností by mala zvládnuť splácanie hypoték aj po refixácii úrokových sadzieb. Pokiaľ zostane zachovaný pozitívny vývoj na trhu práce, nárast splátok by mal byť zvládnuteľný," doplnil Marek Ličák, riaditeľ odboru finančnej stability NBS.



Dodal, že vyššiu mieru rizika vykazuje len malá skupina domácností, ktorej spoločnou charakteristikou je vyššia miera zadlženosti. Riziko by však mal zmierniť vývoj reálnych príjmov domácností, ktoré by mali začať od budúceho roka opäť rásť. Z pohľadu finančnej stability by preto prípadné opatrenia na podporu hypotekárnych dlžníkov mali byť zamerané na najohrozenejšie skupiny dlžníkov.