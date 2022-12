NBS bude v januári a februári vymieňať chorvátske kuny za eurá

Bratislava 14. decembra (TASR) – Chorvátsko sa od 1. januára 2023 roka stáva súčasťou eurozóny. Konverzný kurz bol stanovený na 7,5345 kuny za jedno euro. Zamieňať kuny bude možné až do konca februára budúceho roka v Národnej banke Slovenska (NBS). TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie NBS Peter Majer.



Prvé dva týždne v novom roku sa v Chorvátsku budú duálne používať obidve meny – kuna aj euro. Následne sa používanie kún definitívne ukončí a od 15. januára 2023 ho plne nahradí euro.



Kuny bude možné zamieňať do konca februára v ústredí NBS v Bratislave a tiež v expozitúre NBS v Košiciach. "Výmena bude pre občanov a firmy bez poplatkov v maximálnom dennom limite 8000 kún na osobu, a to za podobných podmienok ako pri výmene eurobankoviek," priblížil Majer. Pokladničné hodiny centrálnej pokladnice ústredia NBS je možné nájsť na webovej stránke NBS.



Majer upozornil, že výmena je možná len v prípade predloženia platných bankoviek. Mince a vyradené bankovky NBS nevymieňa. Posledný deň na výmenu kún za eurá v NBS bude 28. februára 2023. Dĺžka a možnosť poskytovania služby výmeny kún v komerčných bankách alebo zmenárňach bude záležať od ich obchodných rozhodnutí.