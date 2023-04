NBS: Bývanie sa stáva nedostupnejšie, pokles cien nevyváži rast úrokov

Bratislava 2. apríla (TASR) - Bývanie na Slovensku sa stáva vplyvom rastúcich úrokových sadzieb hypoték čoraz nedostupnejšie. Pokles cien nehnuteľností ani v spojení s rastom miezd nedokázal vykompenzovať efekt úrokových sadzieb na dostupnosť bývania. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom prehľade ekonomického a menového vývoja.



Dostupnosť bývania sleduje prostredníctvom ukazovateľa HAI (housing affordability index), ktorý sa zhoršil približne o 3 body. Návrat tohto indexu na dlhodobý priemer by si podľa NBS vyžadoval pokles cien o vyše 17 %. "Bývanie je najmenej dostupné v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. Na opačnej strane spektra sa nachádza Bratislavský kraj, k čomu prispel aktuálny pokles cien aj dynamický rast miezd," priblížila centrálna banka.



Vyčíslila, že ceny nehnuteľnosti v 4. štvrťroku minulého roka poklesli o 1,94 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, najvýraznejšie v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Medziročné tempo rastu sa výrazne spomalilo na 15 % z predchádzajúcich 22 %. Mesačné údaje zo začiatku roka 2023 naznačujú pokračujúci klesajúci trend cien bývania.



Mieru tohto poklesu vidí NBS v súlade so širšími ekonomickými podmienkami. "Pokles aktivity na realitnom trhu reflektuje aj kompozitný index na hodnotenie vývoja cien bývania. Hodnoty indexu klesli do rovnovážneho pásma," zhodnotila banka. Ešte nedávno bol tento index v pásme zvýšeného rizika cenovej korekcie, k čomu následne aj došlo.



Dokončuje sa čím ďalej tým viac bytov, naopak, počet začatých bytov sa znižuje, priblížila NBS. "Medziročne množstvo začatých bytov a vydaných stavebných povolení pokleslo približne o tretinu. Aktuálny počet rozostavaných bytov preto postupne klesá," doplnila.



Výrazne klesá aj objem poskytnutých úverov na bývanie. Úrokové sadzby na nové úvery sa v januári vyšplhali na 3,74 %. "V dôsledku rastu sadzieb je prírastok nových úverov na bývanie na prelome rokov medziročne o polovicu nižší. Podiel nových úverov na bývanie k disponibilnému príjmu prispieva k poklesu kompozitného indexu," dodala NBS.