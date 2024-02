Ceny nehnuteľností koncom minulého roka stagnovali

Bratislava 6. februára (TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie klesli vo štvrtom kvartáli minulého roka len o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V poklese pokračovali najmä ceny bytov, zatiaľ čo ceny domov vzrástli. V priemere boli za celý minulý rok ceny nehnuteľností o šesť percent nižšie ako v roku 2022. Informovala o tom v utorok Národná banka Slovenska (NBS).



"Spomalilo sa tiež medziročné tempo rastu, ktoré dosiahlo hodnotu -8,6 %. Priemerná cena bývania sa nachádza na úrovni 2433 eur na štvorcový meter (m2), oproti tretiemu štvrťroku je o 5 eur/m2 nižšia. Kumulatívne sa za celý minulý rok priemerná cena nehnuteľností znížila takmer o 159 eur/m2, čo zodpovedá poklesu o šesť percent," objasnil analytik NBS Roman Vrbovský.



Priemerná cena bytov podľa banky v štvrtom kvartáli klesla o 18 eur/m2, čím dosiahla úroveň 2685 eur/m2. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku boli ceny bytov o 0,7 % nižšie, pričom klesali najmä ceny menších bytov. Priemerná cena domov vzrástla o 17 eur/m2 a dosiahla hodnotu 1912 eur/m2. V medzištvrťročnom porovnaní ide o 0,9 % rast. NBS upozornila, že medziročne ide naďalej o záporné čísla, konkrétne -3,2 %.



"Zvýšený podiel domov na celkovej ponuke pretrvával aj vo štvrtom kvartáli. Počas celého minulého roka sa súhrnný objem ponuky postupne znižoval a spoločne s ním aj podiel bytov. K určitej stabilizácii tohto vývoja prichádza až v poslednom štvrťroku," dodal Vrbovský.



Ceny nehnuteľností v štvrtom kvartáli poklesli najvýraznejšie v Nitrianskom kraji o 1,3 % a Žilinskom kraji o 0,9 %. Rast cien NBS pozorovala najmä v Košickom kraji, a to o tri percentá, ako aj v Trenčianskom kraji, a to o 1,5 %.



Medzimesačné rasty cien boli podľa NBS počas celého štvrťroka mierne nad nulou. Na predbehnutie úrovne z tretieho štvrťroka to však nestačilo a v medzištvrťročnom porovnaní preto banka naďalej hovorí o poklese.



"Dostupné mesačné štatistiky signalizujú, že ceny dosiahli dno pravdepodobne v septembri. S týmto záverom koreluje aj vývoj mesačných údajov o čistom prírastku úverov na nehnuteľnosti. Definitívne potvrdenie tohto predpokladu však budeme môcť poskytnúť až s odstupom času," uzavrel Vrbovský.