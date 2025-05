NBS: Crowdfundingové investície môžu získať aj sekundárne obchodovanie

Bratislava 27. mája (TASR) - Elektronická výveska je nástroj, ktorý umožňuje investorom inzerovať záujem o kúpu či predaj svojich crowdfundingových investícií. Vďaka tomu vzniká priestor pre ich sekundárne obchodovanie, čo je dôležitý krok k ich väčšej likvidite. Tento nástroj úspešne otestovala spoločnosť Crowdberry Investment Platform v rámci tzv. regulačného sandboxu, informovala Národná banka Slovenska (NBS).



„Regulačný sandbox je prostredie, v ktorom môžu firmy testovať inovatívne riešenia v reálnych podmienkach, no pod dohľadom a s jasnými pravidlami. Tento prípad nám pomohol lepšie pochopiť nové prístupy a upraviť naše dohľadové rámce tak, aby boli pripravené na moderné riešenia,“ priblížila centrálna banka.



Spoločnosť Crowdberry, ktorá poskytuje služby hromadného financovania, tzv. crowdfundingu, vstúpila do regulačného sandboxu NBS ešte v novembri 2023. Účasť v ňom ukončila 15. mája tohto roka. Počas prípravnej fázy sa experti spolu so zástupcami firmy venovali analýze regulácie, predovšetkým prevádzkovania elektronickej vývesky.



„Cieľom testovanej inovácie bolo digitalizovať spôsob zadávania inzerovania záujmu o predaj alebo kúpu investície, automatizovať do najväčšej možnej miery prepojenie investorov a zabezpečiť vykonanie príkazov na prevod a nadobudnutie príslušného cenného papiera,“ priblížila NBS. Počas fázy testovania od 15. decembra 2024 do 18. apríla 2025 otestovala spoločnosť elektronickú vývesku na vopred vybranej a dohodnutej skupine klientov, ktorá jej poskytla spätnú väzbu.



„Testy prebehli úspešne a ciele testovania boli naplnené, pričom hlavné oblasti testovania sa zameriavali na súlad s reguláciou, efektivitu technologického riešenia, bezpečnosť transakcií a ochranu klienta, vrátane pripravenosti produktu na komerčné uvedenie na trh,“ doplnila centrálna banka.