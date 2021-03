Desatina finančných inštitúcií využíva dáta zo sociálnych sietí

Bratislava 30. marca (TASR) – Desatina opýtaných finančných inštitúcií využíva dáta o klientoch zo sociálnych sietí. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorého cieľom bolo zistiť, aký moderný je slovenský finančný trh. Informoval o tom hovorca NBS Peter Majer. Do prieskumu z konca vlaňajška sa zapojilo 53 subjektov zo všetkých hlavných sektorov finančného trhu.



Využívanie dát o klientoch zo sociálnych sietí potvrdilo päť respondentov, kým ďalších päť uviedlo, že tieto dáta plánuje začať využívať počas najbližšieho roka. Sedem inštitúcií sa vyjadrilo, že tieto dáta chce začať využívať do troch rokov a rovnako sedem respondentov avizuje, že ich chce využívať neskôr ako o tri roky. "Väčšina respondentov (29) však dáta o klientoch zo sociálnych sietí nielenže nevyužíva, ale ani v budúcnosti neplánuje," podotkla NBS v materiáli.



Najaktívnejšie pristupujú k využívaniu dát zo sociálnych sietí inštitúcie z oblasti bankovníctva a platobných služieb, v rámci ktorých tieto dáta využíva už pätina respondentov a ďalšia pätina ich chce začať využívať do roka. Najmenej aktívne v tejto oblasti sú subjekty zo sektora poisťovníctva a dôchodkového sporenia.



Dáta zo sociálnych sietí respondenti využívajú najčastejšie na marketing a cielenie na potenciálnych klientov a rovnako aj ako doplnkový zdroj informácií k starostlivosti o klienta.



Prieskum poukázal aj na ďalšie zistenia, napríklad na to, že viac ako polovica inštitúcií (57 %) využíva cloud, zhruba 40 % respondentov umožňuje klientom využívať finančné služby bez fyzickej návštevy obchodného miesta a takmer tretina inštitúcií ponúka klientom možnosť využívať mobilnú aplikáciu. Zhruba 17 % respondentov sa venuje analýze veľkých dát a šesť percent využíva umelú inteligenciu. K hlavným zisteniam tiež patrí, že štyri percentá respondentov ponúkajú svojim klientom služby súvisiace s kryptoaktívami. Žiadna finančná inštitúcia na Slovensku, ktorá sa zúčastnila na prieskume, nevyužíva technológiu blockchain ani smart kontrakty.



Moderné technológie umožňujú poskytovať finančné produkty a služby novými spôsobmi, ktoré sú efektívnejšie a priateľskejšie ku klientom, tvrdí centrálna banka. "Pokiaľ chcú finančné inštitúcie udržať krok s rýchlo sa meniacou dobou, neostáva im nič iné, iba inovovať," podotkol hovorca. Z prieskumu vyplynulo, že niektoré finančné inštitúcie sú inováciám otvorené viac, iné menej. NBS zistila, že najinovatívnejšími sú subjekty zo sektora bankovníctva a platobných služieb.