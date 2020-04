NBS: Dno prepadu ekonomiky by malo byť v 2. štvrťroku

Bratislava 29. apríla (TASR) - Pokles domácej aj svetovej ekonomiky by mal dosiahnuť svoje dno v 2. štvrťroku. Nasledovať by malo dynamické oživenie v tvare písmena “V”. Odhaduje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktualizovanej predikcii. Po prepade v tomto roku očakáva rast slovenskej ekonomiky v budúcom roku o 7,2 až 8,3 %. Upozorňuje však aj na viaceré riziká spojené s neistotou okolo pandémie nového koronavírusu.