NBS: Domácnosti si v 2. štvrťroku požičali o 6,4 % viac ako pred rokom

Bratislava 23. septembra (TASR) - Úvery poskytnuté domácnostiam na Slovensku v druhom štvrťroku medziročne vzrástli o 6,4 %. Vyplýva to zo Štatistického bulletinu za 2. štvrťrok 2023, ktorý zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).



Hodnota úverov na bývanie v tomto období medziročne vzrástla o 9,3 %. Objem spotrebiteľských úverov zaznamenal rast na úrovni 5 %, hodnota úverov poskytnutých prostredníctvom kreditných kariet stúpla o 2,2 %. K medziročnému poklesu došlo v kategórií prečerpanie bežného účtu, a to o 0,2 %.



Úroková miera nových úverov na bývanie v 2. štvrťroku podľa NBS medziročne vzrástla o 2,22 percentuálneho bodu (p. b.) na priemernú úroveň 3,80 %. Nárast úročenia o 2,25 p. b. zaznamenali hypotekárne úvery, a to na priemerných 3,77 %. Úročenie stavebných úverov naopak kleslo o 0,38 p. b. na priemernú hodnotu 3,09 %. Úročenie spotrebiteľských úverov medziročne vzrástlo o 1,25 p. b. na priemerných 9,26 %.



Podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch poskytnutých domácnostiam medziročne klesol o 0,2 p. b. na úroveň 1,8 %. Najvyšší podiel zlyhaných úverov v druhom štvrťroku bol v kategórii kreditných kariet, a to 8 %. Podiel zlyhaných úverov pri prečerpaní bežného účtu medziročne klesol na 6,2 %.



V kategórií úverov na bývanie bol podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov v júni tohto roka na úrovni 1,1 %, čo predstavovalo medziročný pokles o 0,1 p. b. Podiel zlyhaných úverov pri spotrebiteľských úveroch medziročne klesol ešte výraznejšie, a to o 0,7 p. b. na hodnotu 6,8 %.