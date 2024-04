NBS: Dopyt po úveroch ostáva znížený, môžu za to pôžičky podnikom

Bratislava 8. apríla (TASR) - V dôsledku zvýšených úrokových sadzieb ostáva dopyt súkromného sektora po úveroch na Slovensku znížený. Spomalenie nastalo v podnikovom sektore, zatiaľ čo vývoj pôžičiek domácnostiam bol stabilný. Nižší dopyt po úveroch sa prejavil aj v ochladení finančného cyklu, ktoré pokračuje už šiesty štvrťrok po sebe. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom vydaní makroprudenciálneho komentára, v ktorom hodnotí riziká v slovenskom finančnom sektore.



"Vývoj vo finančnom sektore sa už približne rok a pol nachádza vo fáze ochladenia. Miera ochladenia, ktorú indikuje ukazovateľ finančného cyklu, naznačuje úrovne, ktoré boli naposledy v roku 2015," priblížila centrálna banka. K ochladeniu v závere minulého roka prispelo najmä spomalenie rastu úverov podnikovému sektoru. Proti tomu pôsobil iba mierne sa zlepšujúci ekonomický sentiment, kým ostatné zložky ukazovateľa mali stabilizovaný vývoj alebo ho ťahali smerom nadol.



V najbližšom období NBS predpokladá pretrvávanie fázy ochladenia, aj keď finančný cyklus by sa už nemal zásadnejšie spomaľovať. "Skôr sa dá očakávať, že vývoj finančného cyklu sa začne postupne meniť, keďže situácia na úverovom trhu, ako aj na trhu bývania vykazuje znaky stabilizácie. Navyše ekonomika si udržiava krehký rast s výhľadom zrýchľovania, čo na pozadí predpokladaného postupného znižovania úrokových sadzieb by tiež mohlo prispieť k zastaveniu poklesu finančného cyklu," avizovala centrálna banka.



V súčasnej situácii nie je podľa NBS potrebné zmeniť bankám proticyklický kapitálový vankúš, ktorý sa už dlhšie nachádza na úrovni 1,5 %. Za dôležité pri jej rozhodovaní označila, že úvery v nadmernej miere nezlyhávajú a udržujú si stabilizovanú úroveň. Tvorba opravných položiek sa nachádza pod dlhodobým priemerom. Navyše banky dokážu tvoriť zisk, čo je významným predpokladom udržania ich kapitálovej sily.



NBS nepredpokladá zmenu proticyklického kapitálového vankúša ani v nasledujúcom štvrťroku. "Banky majú v súčasnosti dostatočný priestor na poskytovanie úverov ekonomike. Zároveň platí, že riziká naakumulované v bankách počas poslednej dekády ostávajú prítomné, aj keď ich rast sa výrazne spomalil. Vývoj zlyhaných úverov v súčasnosti neindikuje potrebu zvýšenej tvorby opravných položiek," vysvetlila centrálna banka.