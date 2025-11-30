< sekcia Ekonomika
NBS: Dopyt podnikov po úveroch v treťom štvrťroku mierne oslabol
Okrem samotného oživenia úverovania sa podľa NBS čiastočne obnovil aj dopyt po financovaní investícií.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Dynamika úverovania podnikov v tomto roku ožila po tom, ako na konci roka 2024 ešte objem podnikových pôžičiek klesal. Čerpanie úverov bolo silné najmä v úvode roka, následne sa spomalilo. Ku koncu septembra dosiahol medziročný rast podnikových úverov 6,3 %. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej Správe o finančnej stabilite k novembru 2025.
„Oživenie úverovej aktivity v podnikovom sektore sa začalo na začiatku roka a bolo v súlade s priaznivým vývojom tržieb v prvom štvrťroku 2025. Druhý a tretí kvartál roku 2025 však už priniesli určité spomalenie čerpania podnikových úverov, ktoré je takisto v súlade so zhoršovaním makroekonomických indikátorov v ekonomike,“ priblížila centrálna banka. Naďalej však ide o medziročné prírastky úverov na úrovni priemeru predchádzajúcich rokov.
Okrem samotného oživenia úverovania sa podľa NBS čiastočne obnovil aj dopyt po financovaní investícií. „Kým v období od roku 2022 bolo na pozadí rastúcej neistoty financovanie podnikového sektora ťahané krátkodobým prevádzkovým financovaním a dopyt po financovaní investícií postupne klesal, v roku 2025 rástol aj význam investičných úverov,“ zhodnotila.
Centrálna banka však poukázala na to, že nárast dopytu po investíciách nemal plošný charakter. Významnú časť rastu tvorili vybrané veľké podniky v energetike a doprave, vyšší záujem po investičných úveroch je prítomný aj vo vybraných trhových službách. Naopak, v priemysle zostáva záujem o financovanie investícií nižší.
Slabnúci globálny dopyt sa premietol do poklesu výkonnosti priemyslu. K septembru 2025 tak klesol aj objem úverov poskytnutých podnikom v tomto odvetví. „Za preklopením úverovej dynamiky do negatívneho pásma stálo spomalenie rastu prevádzkových úverov a pokračovanie prepadu investičných úverov. Výraznejšie zhoršenie na strane investičných úverov v priemysle nastalo v rokoch 2024 a 2025 a bolo ťahané veľkými nadnárodnými podnikmi,“ vysvetlila NBS s tým, že situáciu čiastočne korigovali mikropodniky a malé podniky, kde sa dynamika investičných úverov zrýchľovala.
Ostatné relevantné ekonomické odvetvia boli podľa NBS viac-menej v súlade s celkovou úverovou dynamikou, teda pokračoval úverový rast so spomalením v treťom štvrťroku. Výnimkou bolo mierne oživenie v sektore komerčných nehnuteľností na pozadí oživenia developerskej aktivity. „Z pohľadu veľkosti podnikov tvorili dynamiku úverového rastu predovšetkým mikropodniky. Objem úverov, naopak, stagnoval pri stredných a veľkých podnikoch,“ doplnila centrálna banka.
„Oživenie úverovej aktivity v podnikovom sektore sa začalo na začiatku roka a bolo v súlade s priaznivým vývojom tržieb v prvom štvrťroku 2025. Druhý a tretí kvartál roku 2025 však už priniesli určité spomalenie čerpania podnikových úverov, ktoré je takisto v súlade so zhoršovaním makroekonomických indikátorov v ekonomike,“ priblížila centrálna banka. Naďalej však ide o medziročné prírastky úverov na úrovni priemeru predchádzajúcich rokov.
Okrem samotného oživenia úverovania sa podľa NBS čiastočne obnovil aj dopyt po financovaní investícií. „Kým v období od roku 2022 bolo na pozadí rastúcej neistoty financovanie podnikového sektora ťahané krátkodobým prevádzkovým financovaním a dopyt po financovaní investícií postupne klesal, v roku 2025 rástol aj význam investičných úverov,“ zhodnotila.
Centrálna banka však poukázala na to, že nárast dopytu po investíciách nemal plošný charakter. Významnú časť rastu tvorili vybrané veľké podniky v energetike a doprave, vyšší záujem po investičných úveroch je prítomný aj vo vybraných trhových službách. Naopak, v priemysle zostáva záujem o financovanie investícií nižší.
Slabnúci globálny dopyt sa premietol do poklesu výkonnosti priemyslu. K septembru 2025 tak klesol aj objem úverov poskytnutých podnikom v tomto odvetví. „Za preklopením úverovej dynamiky do negatívneho pásma stálo spomalenie rastu prevádzkových úverov a pokračovanie prepadu investičných úverov. Výraznejšie zhoršenie na strane investičných úverov v priemysle nastalo v rokoch 2024 a 2025 a bolo ťahané veľkými nadnárodnými podnikmi,“ vysvetlila NBS s tým, že situáciu čiastočne korigovali mikropodniky a malé podniky, kde sa dynamika investičných úverov zrýchľovala.
Ostatné relevantné ekonomické odvetvia boli podľa NBS viac-menej v súlade s celkovou úverovou dynamikou, teda pokračoval úverový rast so spomalením v treťom štvrťroku. Výnimkou bolo mierne oživenie v sektore komerčných nehnuteľností na pozadí oživenia developerskej aktivity. „Z pohľadu veľkosti podnikov tvorili dynamiku úverového rastu predovšetkým mikropodniky. Objem úverov, naopak, stagnoval pri stredných a veľkých podnikoch,“ doplnila centrálna banka.