NBS: Dostupnosť bývania pre nízkopríjmových ľudí sa zlepšila

Bratislava 30. novembra (TASR) - Dostupnosť bývania pre ľudí s nižšími príjmami sa v 3. kvartáli tohto roka zvýšila, stále si však môžu dovoliť pomerne malé byty. Kým medzi najvyššou a najnižšou príjmovou skupinou je štvornásobný rozdiel, najlepšie zarábajúci ľudia si môžu kúpiť až šesťkrát väčší byt. Vyplýva to z dát Národnej banky Slovenska (NBS), informovala o tom v rámci dokumentu Správa o finančnej stabilite. Ceny nehnuteľností opäť vzrástli dvojciferným tempom.



Medziročný rast cien nehnuteľností dosiahol podľa dát NBS v predposlednom kvartáli tohto roka úroveň 18,4 %. Odborníci centrálnej banky to pripisujú aj dostupným hypotékam. Na raste sa viac podieľali rodinné domy, ale draželi aj byty.



"Na sekundárnom trhu zaznamenali rast cien všetky regióny a všetky typy bytov. Rozloha predávaných bytov sa výraznejšie nemenila. Počet bytov v ponuke na sekundárnom trhu počas roka mierne klesal," zhrnula NBS.



Podľa banky je z hľadiska finančnej stability priaznivé, že trh bytov v krajských mestách je aktuálne dostatočne likvidný. "Platí to najmä pre hlavné mesto, kde bol rast cien bytov počas sprísnených pandemických opatrení mierne pomalší, avšak po ich uvoľnení sa opäť zrýchlil," poznamenala NBS. Miera rastu cien ostala vysoká aj v bratislavských novostavbách. K septembru 2021 dosiahla medziročný nárast 16,6 %.



Banka zároveň poukázala na to, že od konca vlaňajška podiel nedokončených bytov v ponuke presiahol 95 %, čo môže indikovať zrýchľovanie trhu novostavieb.



Oživenie zaznamenal aj trh nájomného bývania, po cenovom poklese počas vlaňajška pre pandémiu na jar a v lete tohto roka začali ceny opäť mierne rásť, avšak stále sú na úrovni z roka 2017.



NBS tiež dodala, že rast cien nehnuteľností bol vlani a tento rok výraznejší než rast príjmov domácností.