NBS: Ekonomika má budúci rok rásť o 2,5 %, ceny o 5 %

Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto aj budúcom roku vzrásť o 2,5 %. Predpokladá to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej predikcii, ktorú zverejnila v stredu. Mierne tak zhoršila svoj odhad z letnej prognózy. Inflácia by mala v budúcom roku dočasne zrýchliť na 5 % z tohtoročných 3 %, následne sa vráti na nižšie úrovne.











