NBS: Ekonomika SR by v roku 2026 mohla vzrásť o 0,6 %, potom o 2,5 %
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Ekonomika SR by v roku 2026 mohla vzrásť o 0,6 %, v rokoch 2027 a 2028 o 2,5 %. Deficit verejných financií by mal v roku 2026 dosiahnuť úroveň 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Inflácia by mala aj v najbližších rokoch klesať, v roku 2027 a 2028 by sa mala ustáliť medzi 2 a 3 %. Vyplýva to z prognózy „Ekonomický a menový vývoj - zima 2025“, ktorú na tlačovej konferencii predstavili guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír a výkonný riaditeľ NBS Michal Horváth. Zamestnanosť by podľa nich mala do roku 2027 klesnúť asi o 20.000 ľudí.
