Národná banka: Ekonomika SR tento rok porastie pomaly alebo vôbec
Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,5 % a inflácia dosiahnuť 3,9 %. Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe. Ak by trval dlhšie ako niekoľko týždňov a mal väčší negatívny vplyv na svetovú ekonomiku, vývoj SR by bol ešte horší. Ekonomika by mohla mierne klesnúť a inflácia vzrásť dlhodobo k úrovniam okolo 6 %. Vyplýva to z aktuálnej jarnej prognózy, ktorú v utorok zverejnila Národnej banky Slovenska (NBS).
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
