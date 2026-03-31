Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 31. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Národná banka: Ekonomika SR tento rok porastie pomaly alebo vôbec

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Jakub Kotian

Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,5 % a inflácia dosiahnuť 3,9 %. Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe. Ak by trval dlhšie ako niekoľko týždňov a mal väčší negatívny vplyv na svetovú ekonomiku, vývoj SR by bol ešte horší. Ekonomika by mohla mierne klesnúť a inflácia vzrásť dlhodobo k úrovniam okolo 6 %. Vyplýva to z aktuálnej jarnej prognózy, ktorú v utorok zverejnila Národnej banky Slovenska (NBS).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
