NBS eviduje aktivity platformy LWEX bez oprávnenia na kryptoaktíva

Bratislava 5. marca (TASR) - Napriek nedávnym varovaniam pred platformou LWEX Exchange, ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív, Národná banka Slovenska (NBS) stále eviduje aktivity tejto platformy. Upozornila na to v stredu na sociálnej sieti.



"Žiadny subjekt s názvom LWEX alebo LWEX Exchange nemá oprávnenie poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Služby kryptoaktív môžu legálne poskytovať len subjekty s povolením od NBS alebo regulačného orgánu iného štátu Európskej únie (EÚ)," zdôraznila banka. V prechodnom období do 30. decembra 2025 môžu fungovať v tejto oblasti aj subjekty s príslušnou viazanou živnosťou, platforma LWEX však medzi ne nepatrí.



Centrálna banka v tejto súvislosti vyzýva záujemcov o investície do kryptoaktív, aby si vždy overili subjekt v registri NBS alebo v Živnostenskom registri. "Nedajte sa zlákať sľubmi o neobvykle vysokých výnosoch. Pri podozrení kontaktujte NBS alebo políciu. Buďte opatrní, vždy si overujte informácie a investujte len u overených subjektov," dodala NBS.