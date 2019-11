Finančnú stabilitu bánk ohrozujú nízke úrokové sadzby aj bankový odvod

Bratislava 25. novembra (TASR) – Finančnú stabilitu bankového sektora na Slovensku ohrozujú nízke úrokové sadzby, pokračujúci rýchly rast zadlženia slovenských domácností a tiež plánované predĺženie a zvýšenie bankového odvodu. Ziskovosť bánk medziročne klesla o 5 % a rentabilita vlastného kapitálu klesla z dvojciferných čísiel pod 8 %. Hrozí odliv kapitálu, ktorý by mal dosah na financovanie ekonomiky. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska (NBS) k novembru 2019.



Podľa člena bankovej rady Vladimíra Dvořáčka zareagovali slovenské banky na ohlásené kvantitatívne uvoľňovanie Európskej centrálnej banky skokovitým poklesom úrokových sadzieb. "Národná banka dvíha varovný prst a upozorňujeme na možné riziká, ktoré toto prináša," povedal Dvořáček. Objem nových úverov bol v septembri a októbri podľa NBS na rekordných hodnotách. Nízke marže, ktoré banky majú, nemusia stačiť na krytie ich strát z nesplatených úverov v čase krízy.



Stabilita bankového sektora je podľa NBS ohrozená aj plánovaným pokračovaním a zvýšením bankového odvodu. Podľa analytikov NBS by plánované zdvojnásobenie odvodu pohltilo približne tretinu zisku bánk, ktorý vykázali v roku 2018. Podľa Dvořáčka už neplatí trend, že slovenské banky patria k najziskovejším v regióne. Ich zisk klesol medziročne o päť percent.



Ešte väčším problémom je podľa NBS pokles rentability vlastného kapitálu, kde hranicu osem percent investori považujú za primeranú a pod ňou môžu začať sťahovať kapitál zo Slovenska. Slovenský parlament by mal o odvode rozhodovať až po tom, keď bude mať stanovisko Európskej centrálnej banky, a to bude podľa NBS negatívne. "Dlhodobá vysoká úroveň bankového odvodu môže spôsobiť pokles úverovaní. To môže mať vážne dosahy na finančný sektor, a tým aj na ekonomiku," dodal Dvořáček.