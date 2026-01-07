< sekcia Ekonomika
NBS: Finančný cyklus v SR pokračuje v oživení
Pri nastúpenom trende zotavovania finančného cyklu sa podľa nej nateraz neobjavujú riziká, ktoré by si vyžadovali zmenu tzv. proticyklického kapitálového vankúša (CCyB).
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Finančný cyklus na Slovensku pokračuje v oživení. V treťom štvrťroku 2025 podporil jeho rast úverový trh, keď dopyt po pôžičkách narástol najmä v dôsledku postupne klesajúcich úrokov a pozitívnej nálady na trhu bývania. Rastú pritom úvery domácnostiam aj podnikom. Ekonomika si udržiava opatrný rast a v nadchádzajúcom období by nemala prispievať k zvýšenej tvorbe rizík. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári.
Pri nastúpenom trende zotavovania finančného cyklu sa podľa nej nateraz neobjavujú riziká, ktoré by si vyžadovali zmenu tzv. proticyklického kapitálového vankúša (CCyB). Banky tvoria tento vankúš v dobrých časoch, aby ho mohli použiť na neočakávané straty v zlých časoch. Stanovuje ho NBS podľa toho, ako rastú alebo klesajú cyklické riziká. Od 1. augusta 2023 je vo výške 1,5 %.
„Poskytovanie úverov a postupný rast zadlženosti sú v súlade s ekonomickými fundamentmi ako disponibilný príjem domácností, rast tržieb a rast ekonomiky, ktoré ovplyvňujú ich vývoj,“ zhodnotila centrálna banka.
Poskytované úvery podľa nej nevykazujú zvýšenú rizikovosť, pričom podiel hypoték s pomerom mesačných splátok k mesačnému príjmu (DSTI) blízko stanoveného limitu alebo nad ním pokračoval v postupnom poklese. „Miery zlyhaných úverov ostávajú blízko svojich miním a banky tvoria opravné položky na ich dlhodobo bežnej úrovni. Kapitálová primeranosť bánk ostáva stabilná na dostatočnej úrovni a bankám sa darí udržiavať zisk,“ priblížila NBS.
Na druhej strane, poklesu CCyB bráni zvýšená ekonomická neistota. Aj keď časť amerických taríf je aktuálne znížená alebo pozastavená, čo zmiernilo najväčšie obavy z ich nepriaznivých dopadov na svetový obchod, stále pretrváva neistota ohľadom opätovnej eskalácie. Pretrváva aj geopolitické riziko, ktoré vytvára tlak na verejné zdroje. „Slovenská ekonomika sa navyše musí vysporiadať s pokračujúcou konsolidáciou verejných financií smerom k udržateľným úrovniam, ako aj so štrukturálnymi výzvami ekonomiky,“ podčiarkla NBS.
V tejto situácii je podľa nej vhodné ponechať proticyklický kapitálový vankúš nezmenený. Zároveň centrálna banka neočakáva potrebu zmeny CCyB ani v ďalšom štvrťroku. Aktuálne kapitálové požiadavky podľa nej nepredstavujú obmedzenie pre poskytovanie úverov, nakoľko banky majú dostatočný voľný kapitál na úverovanie ekonomiky, ako aj na zvládnutie súčasných rizík.
„Zotavovanie finančného cyklu by malo pokračovať, pričom aj naďalej bude primárne ovplyvnené vývojom úverov. Očakávaný mierny ekonomický rast, oslabenie ekonomického sentimentu v posledných mesiacoch a zvýšená neistota naznačujú skôr pomalšie tempo zotavovania finančného cyklu v nadchádzajúcom období,“ avizovala NBS.
Pri nastúpenom trende zotavovania finančného cyklu sa podľa nej nateraz neobjavujú riziká, ktoré by si vyžadovali zmenu tzv. proticyklického kapitálového vankúša (CCyB). Banky tvoria tento vankúš v dobrých časoch, aby ho mohli použiť na neočakávané straty v zlých časoch. Stanovuje ho NBS podľa toho, ako rastú alebo klesajú cyklické riziká. Od 1. augusta 2023 je vo výške 1,5 %.
„Poskytovanie úverov a postupný rast zadlženosti sú v súlade s ekonomickými fundamentmi ako disponibilný príjem domácností, rast tržieb a rast ekonomiky, ktoré ovplyvňujú ich vývoj,“ zhodnotila centrálna banka.
Poskytované úvery podľa nej nevykazujú zvýšenú rizikovosť, pričom podiel hypoték s pomerom mesačných splátok k mesačnému príjmu (DSTI) blízko stanoveného limitu alebo nad ním pokračoval v postupnom poklese. „Miery zlyhaných úverov ostávajú blízko svojich miním a banky tvoria opravné položky na ich dlhodobo bežnej úrovni. Kapitálová primeranosť bánk ostáva stabilná na dostatočnej úrovni a bankám sa darí udržiavať zisk,“ priblížila NBS.
Na druhej strane, poklesu CCyB bráni zvýšená ekonomická neistota. Aj keď časť amerických taríf je aktuálne znížená alebo pozastavená, čo zmiernilo najväčšie obavy z ich nepriaznivých dopadov na svetový obchod, stále pretrváva neistota ohľadom opätovnej eskalácie. Pretrváva aj geopolitické riziko, ktoré vytvára tlak na verejné zdroje. „Slovenská ekonomika sa navyše musí vysporiadať s pokračujúcou konsolidáciou verejných financií smerom k udržateľným úrovniam, ako aj so štrukturálnymi výzvami ekonomiky,“ podčiarkla NBS.
V tejto situácii je podľa nej vhodné ponechať proticyklický kapitálový vankúš nezmenený. Zároveň centrálna banka neočakáva potrebu zmeny CCyB ani v ďalšom štvrťroku. Aktuálne kapitálové požiadavky podľa nej nepredstavujú obmedzenie pre poskytovanie úverov, nakoľko banky majú dostatočný voľný kapitál na úverovanie ekonomiky, ako aj na zvládnutie súčasných rizík.
„Zotavovanie finančného cyklu by malo pokračovať, pričom aj naďalej bude primárne ovplyvnené vývojom úverov. Očakávaný mierny ekonomický rast, oslabenie ekonomického sentimentu v posledných mesiacoch a zvýšená neistota naznačujú skôr pomalšie tempo zotavovania finančného cyklu v nadchádzajúcom období,“ avizovala NBS.