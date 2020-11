NBS: Finančný sektor v SR ostáva napriek vplyvu koronakrízy stabilný

Bratislava 30. novembra (TASR) - Napriek výraznému vplyvu koronakrízy na domácu ekonomiku ostáva finančný sektor v SR stabilný. Banky vstupujú do krízy so silnou kapitálovou pozíciou. Ziskovosť bánk bude však krízou výrazne oslabená. Banky však budú pripravené zvládnuť aj výrazne negatívny stresový scenár. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorý na tlačovej konferencii predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska (NBS).



