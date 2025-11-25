Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NBS: Finančný systém na Slovensku ostáva napriek neistote stabilný

Na snímke pohľad na budovu Národnej banky Slovenska. Foto: TASR Dano Veselský

Globálna ekonomika prechádza obdobím obchodného napätia, geopolitickej neistoty a spomaľujúceho sa rastu.

Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Finančný systém na Slovensku stojí na pevných základoch, aj keď okolité prostredie ostáva zdrojom pretrvávajúcich rizík. Globálna ekonomika prechádza obdobím obchodného napätia, geopolitickej neistoty a spomaľujúceho sa rastu. Aj keď slovenské banky, podniky a domácnosti doň vstupujú z pomerne dobrých pozícií, vývoj v externom prostredí a jeho vplyv na finančný sektor si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Vyplýva to z aktuálnej Správy o finančnej stabilite k novembru 2025, ktorú v utorok na tlačovej konferencii prezentovali predstavitelia Národnej banky Slovenska (NBS).





