< sekcia Ekonomika
NBS hodnotí odklad splátok úverov počas pandémie ako úspešné opatrenie
Neistota o budúcnosti podľa odborníka pravdepodobne prispela k utlmenej spotrebe klientov, ktorí využili moratórium.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Odklad splátok úverov počas pandémie možno hodnotiť ako úspešné opatrenie. Ľudia, ktorí ho využili, boli pred pandémiou rozšafnejší, neskôr však spotrebiteľské správanie upravili, uviedol v pondelok vedúci oddelenia makroekonomických analýz Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Beka. Zároveň upozornil, že podobné opatrenia je možné použiť len pri bezprecedentne veľkom šoku, inak by mohli viesť k nezodpovednému správaniu domácností.
„Moratórium účinne podporilo tých, ktorí to potrebovali, a finančné prostriedky ušetrené vďaka odkladu splátok boli využité zodpovedne, predovšetkým na zvládnutie záväzkov, a nie na nadmernú spotrebu. Na druhej strane tí, ktorí o pomoc nežiadali, udržali svoju spotrebu na stabilnej úrovni,“ zhodnotil vedúci oddelenia. Legislatívna podpora v podobe moratória tak podľa neho priniesla očakávaný efekt. Fungovala cielene a primerane a poskytla slovenským domácnostiam reálnu finančnú úľavu v kritickom období.
Beka vysvetlil, že klienti s moratóriom si pred pandémiou nevytvárali dostatočné rezervy na splatenie úveru v prípade neočakávaného finančného šoku. Naopak, tí, ktorí odklad nevyužili, boli vo svojej predchádzajúcej spotrebe opatrnejší a keď prišla pandémia, mali dostatok finančných prostriedkov na pokračovanie splátok a boli schopní zachovať si svoju úroveň spotreby.
Neistota o budúcnosti podľa odborníka pravdepodobne prispela k utlmenej spotrebe klientov, ktorí využili moratórium. Ich situácia sa stabilizovala až v priebehu roka 2021, keď si mohli opäť dovoliť zvyšovať výdavky. Napriek mierne rastúcemu trendu počas roka 2022 zostal rozdiel v spotrebe medzi klientmi, ktorí moratórium využili, a tými, ktorí ho nevyužili, relatívne malý a spotreba sa ustálila na podobných úrovniach.
„V budúcnosti však odporúčame využitie takýchto opatrení len v obmedzenej miere a pri obrovských šokoch. Inak môžu poskytnúť priestor pre takzvaný morálny hazard, stav, keď sa ľudia budú správať menej zodpovedne, lebo rátajú s pomocou štátu,“ uzavrel Beka.
„Moratórium účinne podporilo tých, ktorí to potrebovali, a finančné prostriedky ušetrené vďaka odkladu splátok boli využité zodpovedne, predovšetkým na zvládnutie záväzkov, a nie na nadmernú spotrebu. Na druhej strane tí, ktorí o pomoc nežiadali, udržali svoju spotrebu na stabilnej úrovni,“ zhodnotil vedúci oddelenia. Legislatívna podpora v podobe moratória tak podľa neho priniesla očakávaný efekt. Fungovala cielene a primerane a poskytla slovenským domácnostiam reálnu finančnú úľavu v kritickom období.
Beka vysvetlil, že klienti s moratóriom si pred pandémiou nevytvárali dostatočné rezervy na splatenie úveru v prípade neočakávaného finančného šoku. Naopak, tí, ktorí odklad nevyužili, boli vo svojej predchádzajúcej spotrebe opatrnejší a keď prišla pandémia, mali dostatok finančných prostriedkov na pokračovanie splátok a boli schopní zachovať si svoju úroveň spotreby.
Neistota o budúcnosti podľa odborníka pravdepodobne prispela k utlmenej spotrebe klientov, ktorí využili moratórium. Ich situácia sa stabilizovala až v priebehu roka 2021, keď si mohli opäť dovoliť zvyšovať výdavky. Napriek mierne rastúcemu trendu počas roka 2022 zostal rozdiel v spotrebe medzi klientmi, ktorí moratórium využili, a tými, ktorí ho nevyužili, relatívne malý a spotreba sa ustálila na podobných úrovniach.
„V budúcnosti však odporúčame využitie takýchto opatrení len v obmedzenej miere a pri obrovských šokoch. Inak môžu poskytnúť priestor pre takzvaný morálny hazard, stav, keď sa ľudia budú správať menej zodpovedne, lebo rátajú s pomocou štátu,“ uzavrel Beka.