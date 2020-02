Národná banka Slovenska zmodernizuje svoj web

Bratislava 5. februára (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pod vedením guvernéra Petra Kažimíra chce zmodernizovať svoj web. Aktuálne webové sídlo, ktoré bolo naprogramované v roku 2008, prestáva podľa slovenskej centrálnej banky plniť technologické a dizajnové štandardy. Nový web má byť modernejší, má byť prispôsobený pre mobilné zariadenia a priniesť lepšie funkcie pre jeho návštevníkov. Predpokladaná hodnota zákazky je 320.000 eur.



Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania by malo byť zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie v stredu. Nový web by mal začať fungovať od augusta 2021. "Technológie sa vyvinuli a pokročili ďalej, preto je potrebné vyvinúť takú webovú stránku, ktorá bude spĺňať tie najmodernejšie kritériá, a to nielen pre existujúce činnosti, ktoré vykonáva NBS, ale možno aj na tie, ktoré ešte len prídu," priblížil na stretnutí s novinármi hovorca NBS Peter Majer.



Po novom by tak mala webstránka priniesť aj viac informácií. "Informácie z webstránky čerpajú nielen bežní ľudia, ale aj samotné banky, finančný trh, poisťovne. Preto sa NBS rozhodla, že informácie poskytne jasnejším a prehľadnejším spôsobom," doplnil Majer. Nový web by mal mať novú informačnú architektúru. Titulná stránka by mala zohľadňovať všetky druhy návštevníkov, ich odbornosť a zameranie.



NBS určila predpokladanú hodnotu zákazky na základe prieskumu trhu, ktorý vykonal odbor informačných technológií. Zákazka bude financovaná z rozpočtu národnej banky. "Výška zákazky je približne 320.000 eur. Treba však povedať, že toto bola predbežná konzultácia na základe prieskumu trhu a predpokladáme, že táto suma bude nižšia," uviedol Majer. Celkovo od roku 2008 do roku 2019 stál NBS súčasný web 847.000 eur.



Ak počas verejného obstarávania nenastanú nejaké komplikácie, nový web by mal začať fungovať v priebehu budúceho roka. NBS bude mať vo vlastníctve komentované zdrojové kódy a úplný dátový model, webovú aplikáciu a údaje. Nebude mať vo vlastníctve infraštruktúru.



Okrem modernizácie webstránky pripravuje NBS aj audit vlastnej činnosti. Prvé jeho výsledky by mohli byť už koncom tohto roka. Predpokladaná hodnota tejto zákazky by mala byť 300.000 eur, NBS však očakáva aj nižšiu sumu. "NBS mala audit naposledy v roku 2006, to bolo ešte pred vstupom do eurozóny. Odvtedy sa jej činnosti zmenili, preto bola potreba vykonať audit, aby NBS mala lepší prehľad o tom, čo vykonáva a možno sa aj porovnať s inými národnými bankami v eurozóne. Má za cieľ zmapovať činnosti," priblížil Majer. Následne o závere auditu a možných personálnych zmenách má rozhodnúť Banková rada NBS.