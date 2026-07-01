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NBS: Inflácia v júni klesla na najnižšiu úroveň od decembra 2024
Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na 2,8 % z májových 3,2 %.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v júni inflácia poklesla na najnižšiu úroveň od decembra 2024, a to na 3,5 %. K spomaleniu inflácie významne prispeli ceny potravín vrátane alkoholu a tabaku. Druhým faktorom spomalenia inflácie bol vývoj cien energií. Ceny ropy v dôsledku upokojenia na Blízkom východe klesli, čo sa podľa týždenných štatistík takmer okamžite premietlo do cien pohonných látok, uviedla v stredu v rýchlom komentári Národná banka Slovenska (NBS).
„Spotrebiteľské ceny na Slovensku v porovnaní s májom klesli o 0,2 %. Medziročnú mieru inflácie meranú indexom HICP to stiahlo na 3,5 % z májových 4,0 %. Spomalenie inflácie je výraznejšie, než sme predpovedali v letnej predikcii, najmä vplyvom priaznivejšieho externého prostredia,“ priblížila NBS.
Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na 2,8 % z májových 3,2 %. Slovensko má deviatu najvyššiu celkovú infláciu spomedzi krajín eurozóny. Na čele rebríčka je Litva (5,5 %), ktorá vystriedala Bulharsko. Jadrová inflácia na Slovensku patrí k tým najrýchlejším. Je na druhom delenom mieste (spolu s Chorvátskom a Španielskom) spomedzi krajín eurozóny.
Pre pohľad na širšie inflačné tlaky je dôležitá jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny potravín a energií. V júni dosiahla rovnako ako v predošlom mesiaci úroveň 3,6 %, čo je plne v súlade s očakávaniami z letnej predikcie. Na jednej strane pokračuje trend spomaľovania inflačných tlakov v cenách služieb, ktorý je podporený slabnúcim dopytom domácností.
Na druhej sa vplyvom dovezenej inflácie postupne zrýchľuje rast cien tovarov v obchodoch, ktorý na začiatku roka 2026 dosiahol svoje dočasné dno. Tieto dva faktory sa budú do konca roka vzájomne vyvažovať a jadrová inflácia preto v nasledujúcich mesiacoch zostane stabilná.
NBS predpokladá, že celková harmonizovaná inflácia v júli mierne spomalí na 3,3 %. V roku 2026 očakáva banka priemernú infláciu na úrovni približne 3,8 %.
„Spotrebiteľské ceny na Slovensku v porovnaní s májom klesli o 0,2 %. Medziročnú mieru inflácie meranú indexom HICP to stiahlo na 3,5 % z májových 4,0 %. Spomalenie inflácie je výraznejšie, než sme predpovedali v letnej predikcii, najmä vplyvom priaznivejšieho externého prostredia,“ priblížila NBS.
Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na 2,8 % z májových 3,2 %. Slovensko má deviatu najvyššiu celkovú infláciu spomedzi krajín eurozóny. Na čele rebríčka je Litva (5,5 %), ktorá vystriedala Bulharsko. Jadrová inflácia na Slovensku patrí k tým najrýchlejším. Je na druhom delenom mieste (spolu s Chorvátskom a Španielskom) spomedzi krajín eurozóny.
Pre pohľad na širšie inflačné tlaky je dôležitá jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny potravín a energií. V júni dosiahla rovnako ako v predošlom mesiaci úroveň 3,6 %, čo je plne v súlade s očakávaniami z letnej predikcie. Na jednej strane pokračuje trend spomaľovania inflačných tlakov v cenách služieb, ktorý je podporený slabnúcim dopytom domácností.
Na druhej sa vplyvom dovezenej inflácie postupne zrýchľuje rast cien tovarov v obchodoch, ktorý na začiatku roka 2026 dosiahol svoje dočasné dno. Tieto dva faktory sa budú do konca roka vzájomne vyvažovať a jadrová inflácia preto v nasledujúcich mesiacoch zostane stabilná.
NBS predpokladá, že celková harmonizovaná inflácia v júli mierne spomalí na 3,3 %. V roku 2026 očakáva banka priemernú infláciu na úrovni približne 3,8 %.