Bratislava 21. júna (TASR) - Ceny na Slovensku by tento rok mali vzrásť o viac ako 10 % a v budúcom roku ešte približne o 11 %. Vysoká inflácia bude sprevádzaná oslabením ekonomického rastu, ktorý by sa mal v tomto roku a budúcom roku znížiť na 1,4 % a 1,9 %. Pri predstavení novej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS) to uviedol jej guvernér Peter Kažimír.