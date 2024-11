NBS: Krádeže identity sú čoraz častejšie, na riziká upozorní kampaň

Bratislava 11. novembra (TASR) - Krádeže identity sú čoraz častejšie. Podvodníkom môže ísť napríklad aj o to, aby zneužili takto získané osobné údaje na vytvorenie falošných dokladov. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS) v rámci aktuálnej medzinárodnej informačnej kampane zameranej na podobné riziká.



Kampaň zastrešuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý dohliada na to, aby finančné trhy v Európskej únii (EÚ) fungovali bezpečne a podľa jednotných pravidiel. Jeho súčasťou je aj NBS. V kampani spolu s ďalšími finančnými inštitúciami upozorňuje na riziká a podvody, ktoré môžu ohroziť všetkých, od falošných investičných ponúk až po podvodné obchodné platformy.



"Národná banka Slovenska vám nikdy nebude volať, ani posielať e-maily s otázkami na osobné údaje pod zámienkou vrátenia stratených peňazí," zdôraznila centrálna banka.



Ak má niekto pochybnosti o dôveryhodnosti takejto správy či telefonátu, mal by kontaktovať info@nbs.sk alebo scamreport@esma.europa.eu. "Ak ste sa stali obeťou podvodu, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní a informujte aj NBS," dodala banka.