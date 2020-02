NBS: Priemerná cena bývania najviac vzrástla v Trenčianskom kraji

Bratislava 4. februára (TASR) – Priemerná cena bývania medzi štvrťrokmi rástla v Trenčianskom (4,7 %), Žilinskom (1,1 %) a Prešovskom (3,8 %) kraji. V ostatných krajoch klesala, najvýraznejšie v Košickom, a to o -1,4 %. Medziročne vzrástla najviac v Trenčianskom kraji, ide takmer o 19 %. V Košickom kraji naďalej vidieť medziročný pokles, konkrétne -1 %. Vyplýva to zo štatistík, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).



V absolútnom vyjadrení je podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) aj naďalej priemerná cena bývania najvyššia v Bratislavskom kraji, 2132 eur na štvorcový meter (m2), pričom oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesla o 16 eur/m2.



V rámci detailnejšej štruktúry je možné pozorovať najväčší medziročný rast priemernej ceny bytov v Prešovskom kraji (21,1 %), predovšetkým v okresoch Bardejov, Kežmarok a Snina. Medziročný rast priemernej ceny domov bol opäť najvýraznejší v Žilinskom kraji, k čomu tentoraz prispeli najmä okresy Dolný Kubín a Námestovo.



Vo štvrtom štvrťroku 2019 sa podľa analytikov celková dostupnosť bývania vzhľadom na historický vývoj vo väčšine slovenských krajov zlepšila. Jedinými výnimkami sú Trenčiansky a Prešovský kraj, v oboch prípadoch však ide len o marginálne posuny smerom nahor. "Stagnácia rastu priemerných cien medzi štvrťrokmi na celonárodnej úrovni sa teda prejavila na dostupnosti bývania v krajoch podľa očakávaní," skonštatovali analytici v komentári.



Podobné výsledky zaznamenali aj pri pohľade na dostupnosť bývania v bytoch. "Zhoršené podmienky vykazuje Banskobystrický a opäť Trenčiansky kraj. V ostatných krajoch sa dostupnosť bývania v bytoch zlepšila, a to aj napriek tomu, že na štvrťročnej báze ceny mierne rástli," priblížili analytici. Ako doplnili, Prešovský kraj je na tom naďalej najhoršie z pohľadu dostupnosti bývania v bytoch. V poslednom kvartáli však priemerné mzdy rástli rýchlejšie než ceny bytov, čo viedlo k miernemu zlepšeniu indexu.