Múzeum mincí a medailí v Kremnici od júla povedie Branislav Panis

Kremnica 25. júna (TASR) - Múzeum mincí a medailí v Kremnici, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska (NBS), povedie od začiatku júla Branislav Panis. Spomedzi štyroch uchádzačov ho vybrala výberová komisia. Informovalo o tom oddelenie komunikácie NBS.



Nový riaditeľ by sa mal funkcie ujať 1. júla. „Jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti múzejníctva a kultúrneho manažmentu vrátane riadenia Slovenského národného múzea, kde sa venoval rozvoju zbierkových fondov aj modernizácii výstavných priestorov, predstavujú silný základ pre ďalší rozvoj múzea,“ uviedla NBS.



Panis v súvislosti so svojim zvolením do funkcie uviedol, že možnosť viesť túto inštitúciu považuje sa svoju osobnú a profesionálnu výzvu. „Verím, že spoločne s vedením NBS a kolegami z múzea zabezpečíme kontinuálny rast múzea po obsahovej aj kvalitatívnej stránke,“ poznamenal.



Múzeum mincí a medailí v Kremnici patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na Slovensku, s bohatou tradíciou prezentácie numizmatiky, dejín peňazí a umeleckého medailérstva. Pod gesciou Národnej banky Slovenska dlhodobo rozvíja edukačné aj výstavné aktivity, ktoré približujú finančnú a kultúrnu históriu širokej verejnosti.