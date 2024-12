Národná banka Slovenska: Na hypotekárnom trhu sú náznaky oživenia

Bratislava 18. decembra (TASR) - Pri hypotékach vidieť náznaky oživenia, aj keď zmeny sú zatiaľ len veľmi mierne. Vyšší rast zaznamenávajú tieto úvery od tretieho štvrťroka 2024. Od začiatku roka vzrástla priemerná výška aj počet poskytnutých hypoték. Ich sadzby začínajú postupne klesať. V aktuálnom komentári to konštatuje Národná banka Slovenska (NBS).



Produkcia hypoték síce zostala v treťom štvrťroku približne na rovnakej úrovni ako v druhom kvartáli, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím však ide o mierne zvýšenie. Tieto náznaky oživenia potvrdzujú podľa NBS aj októbrové čísla. "Nárast vidíme najmä pri priemernej výške poskytnutých hypoték. Tento nárast je v súlade s vývojom na realitnom trhu. Počet nových hypoték poskytnutých v treťom štvrťroku sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nezmenil, hoci v porovnaní s rokom 2023 je mierne vyšší," zhodnotila centrálna banka.



Medziročné tempo rastu sa v júli odrazilo od dna na úrovni 2,9 % a začalo opäť mierne rásť, v októbri o 3,4 %. Zodpovedá to vývoju úrokových sadzieb, ktoré tiež dosiahli najvyššiu priemernú úroveň 4,6 % v júli a odvtedy mierne poklesli na 4,3 %. Otočenie trendu sa premietlo aj do skrátenia priemernej doby fixácie. "Približne 80 % nových hypoték tvoria hypotéky s úrokovou sadzbou na tri až štyri roky, zatiaľ čo fixácie na päť a viac rokov výrazne ustúpili," vyčíslila NBS. V porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) je tempo úverovania na úrovni mediánu, v regióne je však druhé najpomalšie.



Finančný cyklus sa podľa NBS postupne obracia, po dvoch rokoch nepretržitého poklesu jeho indikátor v treťom kvartáli 2024 mierne vzrástol. Zmena však zatiaľ nie je plošná. Okrem mierneho zrýchlenia v oblasti hypoték si stabilný rast udržujú aj spotrebiteľské úvery. "Obnovený rast reálnych príjmov, postupne sa znižujúce úrokové sadzby a pretrvávajúci mierny ekonomický rast postupne oživujú utlmený dopyt po úveroch. Oživenie vidieť aj na trhu nehnuteľností, kde ceny od leta postupne rástli. Úvery podnikom ešte stále zaznamenávajú medziročný pokles," priblížila centrálna banka.



Z pohľadu finančnej stability je podľa nej dôležité, že kvalita kreditného portfólia sa ani po ochladení finančného cyklu nezhoršila a zlyhané úvery sa nachádzajú blízko historických miním. "Banky majú dostatočný priestor pre úverovanie ekonomiky a nie sú obmedzované žiadnymi regulačnými požiadavkami. V prostredí ochladeného finančného cyklu nevzniká bezprostredná potreba zmeny proticyklického kapitálového vankúša," doplnila NBS s tým, že tento kapitálový vankúš zostáva na doterajšej úrovni 1,5 %. Nepredpokladá potrebu jeho zmeny ani v nasledujúcom štvrťroku. Ak by pokračoval aktuálny trend postupného zmierňovania rizík, počas roka 2025 môže vzniknúť priestor na prehodnotenie výšky kapitálového vankúša smerom nadol.