NBS: Na Slovensku vlani zadržali 2389 falzifikátov eurobankoviek
Ich počet je dlhodobo stabilný a v porovnaní s inými krajinami eurozóny relatívne nízky. Najčastejšie išlo o falzifikáty 50 a 100-eurových bankoviek.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Na území Slovenska bolo vlani zadržaných 2389 falzifikátov eurobankoviek, čo predstavuje medziročný nárast o 28,6 %. Ich počet je však dlhodobo stabilný a v porovnaní s inými krajinami eurozóny relatívne nízky. Najčastejšie išlo o falzifikáty 50 a 100-eurových bankoviek. Informovalo o tom na základe správy o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2025 oddelenie komunikácie Národnej banky Slovenska (NBS).
V prípade mincí bolo podľa informácií centrálnej banky zadržaných 2812 falzifikátov, čo je o 9,7 % menej ako v roku 2024. Väčšinu tvorili falzifikáty dvojeurových mincí.
NBS dodala, že na milión eurobankoviek v obehu pripadali v roku 2025 len štyri kusy falzifikátov eurobankoviek (v rámci celej eurozóny to bolo 14 kusov) a na jeden milión euromincí v obehu pripadali tri kusy falzifikátov euromincí. Možnosť, že sa v rámci peňažného obehu človek stretne s falošnou eurobankovkou alebo euromincou je teda podľa NBS nízka.
