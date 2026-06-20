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NBS: Napriek výzvam sa export áut zo SR neznížil
Vďaka tejto flexibilite vývozu aktuálne výzvy zatiaľ podľa NBS nespôsobili výrazné zhoršenie situácie v slovenskom automobilovom priemysle.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Automobilový priemysel v Európe čelí viacerým výzvam. Napriek tomu sa počas uplynulého roka vývoz áut zo Slovenska výrazne nemenil, celková hodnota exportov medziročne dokonca mierne vzrástla o 1,6 %. Pod vplyvom zvýšenia ciel zo strany Spojených štátov a postupného znižovania exportu do Číny sa však zmenila jeho štruktúra. V aktuálnej Správe o finančnej stabilite to konštatovala Národná banka Slovenska (NBS).
„Podiel USA po zvýšení ciel na dovoz áut poklesol, tento pokles bol však relatívne mierny a asi dvakrát menší ako pokles, ktorý USA ako exportná destinácia zaznamenala v roku 2024. Tento pokles kompenzoval nárast podielu exportov do Talianska. Z dlhodobejšieho hľadiska je významnejší pokles exportov do Číny a iných štátov Ázie. Tie sa presmerovali do EÚ, hlavne Česka, Poľska a Maďarska, do Turecka a do Veľkej Británie,“ priblížila centrálna banka.
Vďaka tejto flexibilite vývozu teda aktuálne výzvy zatiaľ podľa NBS nespôsobili výrazné zhoršenie situácie v slovenskom automobilovom priemysle. Uplynulé mesiace však priniesli aj negatívne trendy. Produkcia v sektore výroby motorových vozidiel za rok 2025 sa v medziročnom porovnaní znížila o 0,5 %. Aj keď nejde o výrazný prepad, v porovnaní s celkovou priemyselnou produkciou, ktorá vzrástla o 4,9 %, ide o slabší výsledok, upozornila banka.
„Navyše v priebehu roka 2025 sa situácia vyvíjala negatívne - najsilnejší bol úvod roka, po ktorom nasledoval útlm. Nové objednávky v odvetví výroby dopravných prostriedkov zaznamenali medziročný pokles v každom mesiaci od októbra 2025 do februára 2026, za ktorý boli k dispozícii posledné údaje, hoci tento vývoj čiastočne súvisel aj s vyššou porovnávacou bázou,“ zhodnotila NBS.
Pripomenula, že automobilový priemysel na európskej úrovni čelil v uplynulom období súbehu viacerých štrukturálnych zmien. Prechod na elektromobilitu mení zavedené výrobné modely, rastúca konkurencieschopnosť čínskych výrobcov znižuje trhové podiely európskych značiek a neistota okolo obchodnej politiky komplikuje investičné rozhodovanie. Táto situácia je pritom pre Slovensko mimoriadne citlivá, keďže patrí medzi krajiny s najvyššou koncentráciou automobilovej výroby v Európe. Automobilový sektor sa podieľa na viac ako 20 % tržieb podnikového sektora, tvorí asi 25 % exportu a výroba automobilov zamestnáva 21 % pracujúcich v priemysle, vyčíslila NBS.
Z hľadiska bankového sektora zostáva expozícia voči automobilovému sektoru a dodávateľským firmám podľa centrálnej banky relatívne obmedzená. „Celková hodnota úverov poskytnutých firmám v automobilovom sektore predstavuje 2,8 % firemného úverového portfólia, pri dodávateľských firmách ide o ďalších 0,8 %. Bankový úver má približne polovica podnikov v automobilovom sektore, pričom vyššia úverová angažovanosť je koncentrovaná vo väčších firmách,“ priblížila. Pomerne nízku mieru čerpania vykazujú aj poskytnuté kreditné linky, ktoré sú aktuálne využívané na približne tretinu (35 %). Miera úverových zlyhaní zostáva na nízkych úrovniach pod 0,5 %.
Ďalším kanálom, ktorým vývoj vo výrobe automobilov môže ovplyvniť finančný systém, sú podľa NBS domácnosti. Zamestnanci v automobilovom sektore a jeho dodávateľskom reťazci patria k nadpriemerne zarábajúcim skupinám obyvateľstva a sú viac ako proporčne prítomní na úverovom trhu. Aj keď ku koncu roka 2025 vo výrobe automobilov pracovalo približne 2,7 % všetkých zamestnancov, títo zamestnanci tvorili 4,7 % zostatku úverov domácnostiam, doplnila banka.
„Podiel USA po zvýšení ciel na dovoz áut poklesol, tento pokles bol však relatívne mierny a asi dvakrát menší ako pokles, ktorý USA ako exportná destinácia zaznamenala v roku 2024. Tento pokles kompenzoval nárast podielu exportov do Talianska. Z dlhodobejšieho hľadiska je významnejší pokles exportov do Číny a iných štátov Ázie. Tie sa presmerovali do EÚ, hlavne Česka, Poľska a Maďarska, do Turecka a do Veľkej Británie,“ priblížila centrálna banka.
Vďaka tejto flexibilite vývozu teda aktuálne výzvy zatiaľ podľa NBS nespôsobili výrazné zhoršenie situácie v slovenskom automobilovom priemysle. Uplynulé mesiace však priniesli aj negatívne trendy. Produkcia v sektore výroby motorových vozidiel za rok 2025 sa v medziročnom porovnaní znížila o 0,5 %. Aj keď nejde o výrazný prepad, v porovnaní s celkovou priemyselnou produkciou, ktorá vzrástla o 4,9 %, ide o slabší výsledok, upozornila banka.
„Navyše v priebehu roka 2025 sa situácia vyvíjala negatívne - najsilnejší bol úvod roka, po ktorom nasledoval útlm. Nové objednávky v odvetví výroby dopravných prostriedkov zaznamenali medziročný pokles v každom mesiaci od októbra 2025 do februára 2026, za ktorý boli k dispozícii posledné údaje, hoci tento vývoj čiastočne súvisel aj s vyššou porovnávacou bázou,“ zhodnotila NBS.
Pripomenula, že automobilový priemysel na európskej úrovni čelil v uplynulom období súbehu viacerých štrukturálnych zmien. Prechod na elektromobilitu mení zavedené výrobné modely, rastúca konkurencieschopnosť čínskych výrobcov znižuje trhové podiely európskych značiek a neistota okolo obchodnej politiky komplikuje investičné rozhodovanie. Táto situácia je pritom pre Slovensko mimoriadne citlivá, keďže patrí medzi krajiny s najvyššou koncentráciou automobilovej výroby v Európe. Automobilový sektor sa podieľa na viac ako 20 % tržieb podnikového sektora, tvorí asi 25 % exportu a výroba automobilov zamestnáva 21 % pracujúcich v priemysle, vyčíslila NBS.
Z hľadiska bankového sektora zostáva expozícia voči automobilovému sektoru a dodávateľským firmám podľa centrálnej banky relatívne obmedzená. „Celková hodnota úverov poskytnutých firmám v automobilovom sektore predstavuje 2,8 % firemného úverového portfólia, pri dodávateľských firmách ide o ďalších 0,8 %. Bankový úver má približne polovica podnikov v automobilovom sektore, pričom vyššia úverová angažovanosť je koncentrovaná vo väčších firmách,“ priblížila. Pomerne nízku mieru čerpania vykazujú aj poskytnuté kreditné linky, ktoré sú aktuálne využívané na približne tretinu (35 %). Miera úverových zlyhaní zostáva na nízkych úrovniach pod 0,5 %.
Ďalším kanálom, ktorým vývoj vo výrobe automobilov môže ovplyvniť finančný systém, sú podľa NBS domácnosti. Zamestnanci v automobilovom sektore a jeho dodávateľskom reťazci patria k nadpriemerne zarábajúcim skupinám obyvateľstva a sú viac ako proporčne prítomní na úverovom trhu. Aj keď ku koncu roka 2025 vo výrobe automobilov pracovalo približne 2,7 % všetkých zamestnancov, títo zamestnanci tvorili 4,7 % zostatku úverov domácnostiam, doplnila banka.