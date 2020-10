Bratislava 13. októbra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) navrhuje ukotviť do ústavného zákona o dôchodkovom systéme 12 princípov. Zákon by mal napríklad myslieť na demografický vývoj, ochranu dôchodkov pred infláciou, zaviesť by sa mal aj automatický korekčný mechanizmus, ak legislatívne úpravy v dôchodkoch posunú udržateľnosť systému do vysokého rizika.