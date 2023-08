NBS nečaká výrazný rast splátok hypoték, priemerne asi o 100 eur

Bratislava 3. augusta (TASR) - V najbližších troch rokoch bude refixovaná približne polovica hypotekárnych úverov. Dotýkať sa to bude približne 13 % všetkých domácností na Slovensku. Napriek očakávanému rastu úrokových sadzieb však Národná banka Slovenska (NBS) neočakáva výrazný rast úverových splátok.



"Priemerná súčasná mesačná splátka úverov refixovaných do konca roka 2025 je približne 270 eur. Priemerný rast splátok, pri simulovanom náraste sadzieb na úroveň 4,5 až 5 %, týchto úverov bude na úrovni 100 eur. Len približne 15 % z týchto úverov bude mať nárast splátky vyšší ako 200 eur," vyčíslila pre TASR centrálna banka.



To, že nárast splátok nebude dramatický, súvisí podľa NBS s tým, že úvery už sú do určitej miery splatené. Dodatočné výdavky na vyššie splátky budú v priemere na úrovni 7 % príjmov klientov bánk.



NBS preto nevníma rast úverových splátok ako významné riziko pre finančnú stabilitu. "Veľká väčšina domácností je pripravená zvýšenie splátok zvládnuť bez ohrozenia schopnosti splácať," zdôraznila banka. Domácnostiam pomáhajú zdravo nastavené pravidlá úverovania, pričom každý klient bol pri poskytnutí úveru testovaný na nárast sadzby o 2 percentuálne body (p. b.), pozitívny vývoj na trhu práce a dlhodobo rastúce príjmy.



NBS tiež potvrdila fungovanie spoločnej pracovnej skupiny s Ministerstvom financií (MF) SR a Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktorá sa zaoberá situáciou na trhu s úvermi. "O prípadných krokoch budeme verejnosť v blízkej dobe informovať," dodala centrálna banka.



Reagovala tak na vyjadrenia viacerých strán a politikov, ktorí prišli v uplynulých dňoch s rôznymi návrhmi na riešenie podľa nich drahých hypoték na Slovensku. Svoje výzvy adresovali vláde aj bankám.