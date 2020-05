NBS: Poistné odvetvie povinného zmluvného poistenia dlhodobo trpí

Bratislava 1. mája (TASR) – Poistné odvetvie povinného zmluvného poistenia (PZP) dlhodobo trpí nedostatočným poistným. To má následne negatívny vplyv na likvidáciu poistných udalostí a straty z tohto odvetvia musia poisťovne kompenzovať z príjmov z iných odvetví. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej Správe o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za minulý rok.



Národná banka vlani uskutočnila vo všetkých poisťovniach dohľad na diaľku za účelom preverenia dostatočnosti poistného v PZP, v jednej poisťovni bol uskutočnený dohľad na mieste. "Cieľom tohto dohľadu bolo okrem preskúmania stavu plnenia požiadaviek zákona o PZP v oblasti dostatočnosti poistného aj preveriť a zistiť najlepšiu prax poisťovní pri výkone svojich činností v odvetví PZP," priblížila NBS.



V tomto roku plánuje túto situáciu podrobne sledovať a následne prijať primerané opatrenia voči dohliadaným subjektom pôsobiacim v odvetví PZP vzhľadom na dostatočnosť poistného. "Zabezpečenie dostatočnosti poistného je predpokladom pre plnenie prvotného cieľa PZP, a to poskytnúť poškodenému v prípade, že sa stane obeťou dopravnej nehody, včasné a dostatočné odškodnenie. Sociálny rozmer PZP je dôvodom jeho povinného charakteru a verejnoprávnej regulácie tohto poistného odvetvia," vysvetľuje národná banka. Nedostatočne stanovené poistné môže podľa slovenského regulátora viesť k snahe poisťovne o znižovanie poistných plnení, resp. k destabilizácii jej finančnej situácie.



Riešením by mohlo byť navýšenie poistného v PZP. "K ozdraveniu súčasného stavu by prispelo navýšenie poistného tak, aby poisťovne boli schopné zabezpečiť svoju činnosť vrátane likvidácie poistných udalostí bez zbytočných prieťahov s odbornou starostlivosťou voči klientom a zároveň by poisťovne boli pripravené na prípadné zvyšovanie nákladov na poistné plnenia a nepriaznivý vývoj ďalších faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť PZP," tvrdí NBS.



Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) upozorňuje, že cena poistenia sa každý rok musí vyrovnávať so zmenami, ktoré prináša legislatíva a zmenené podmienky, ktoré zvyšujú náklady na škody, napríklad certifikované servisy. "Medzi tieto neočakávané náhrady patrí náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým, výšku ktorej subjektívne určujú súdy. Nároky na nemajetkovú ujmu je ťažko v poistnom správne kalkulovať, keďže neexistujú parametre pre jej odškodňovanie," uviedla pre TASR SKP.



Napriek týmto skutočnostiam však podľa SKP poisťovne v plnom rozsahu uspokojujú nároky poškodených v súlade s právnymi predpismi. "Situácia však nie je v budúcnosti udržateľná, pretože žiadny produkt nemôže dlhodobo vytvárať stratu," upozornila SKP.