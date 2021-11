Analytici: Nehnuteľnosti na bývanie v 3. kvartáli zdraželi o 3,4 %

Bratislava 2. novembra (TASR) - Rast cien nehnuteľností sa vracia k priemeru z posledných rokov. Skonštatovali to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) v rýchlom komentári. Vyčíslili, že v 3. kvartáli tohto roka ponukové ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli oproti predošlému štvrťroku o 3,4 %. Najväčšie zdražovanie evidujú analytici v Trnavskom a Banskobystrickom kraji.



V medziročnom porovnaní boli nehnuteľnosti určené na bývanie v 3. kvartáli tohto roka podľa analytikov ÚMS drahšie o 18,4 %. Domy pritom dražejú rýchlejšie než byty.



Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností vzrástla v predposlednom kvartáli tohto roka o 70 eur za štvorcový meter (m2) a dosiahla úroveň 2122 eur za m2.



Priemerná cena bytov sa zvýšila na 2362 eur za m2, oproti 2. kvartálu to znamená 2,9-percentný nárast, medziročne je to o 15,1 % viac. "Najrýchlejšie rástli ceny dvojizbových a štvorizbových bytov, naopak, najnižší rast evidujeme v prípade päťizbových bytov," porovnali analytici.



Priemerná cena domov dosiahla 1684 eur za m2, oproti 2. kvartálu je to o 6,6 % viac a medziročne o 26,1 %.



Ponukové ceny nehnuteľností vzrástli oproti 2. kvartálu najviac v Trnavskom kraji (o sedem percent). Nasledoval Banskobystrický (šesť percent) a Trenčiansky kraj (4,8 %).



"Po netypicky vysokom raste cien nehnuteľností v predchádzajúcom štvrťroku sa v 3. kvartáli 2021 vraciame k rastu, ktorý je v optike posledných rokov priemerný (3,4 %). Rast cien nehnuteľností však zostáva rýchlejší, ako predpokladané tempo rastu miezd v 3. štvrťroku (0,9 %). Vo výsledku očakávame miernejšie zhoršenie dostupnosti bývania, index sa vo väčšine krajov približuje k svoju dlhodobému priemeru," komentovali analytici.



ÚMS doplnilo aj štatistiky o nájomnom. To v 3. kvartáli medzištvrťročne vzrástlo o 4,1 %. Rastie tak už druhý kvartál za sebou.



Analytici upozornili aj na čistý prírastok úverov na nehnuteľnosti, ktorý dosahoval aj v prvých dvoch mesiacoch predposledného kvartálu vysoko nadpriemerné hodnoty. "Výrazná aktivita na realitnom trhu tak naďalej pretrváva. Do celkového obrazu dopytových tlakov (nielen na realitnom trhu) zapadá tiež postupné rozpúšťanie úspor nahromadených počas obdobia, kedy bola ekonomika uzatvorená," dodali analytici.