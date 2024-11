NBS: Nežná revolúcia otvorila cestu k slobode a zmenám vo financiách

Bratislava 17. novembra (TASR) - Prístup k bankovým službám do roku 1989 nebol taký jednoduchý ako v súčasnosti, desaťročia bol obmedzený len na štátne banky. Prvý bankomat na Slovensku začal fungovať až v roku 1989. Nežná revolúcia a udalosti okolo nej otvorili cestu k väčšej slobode a zmenám aj vo finančnom svete, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť. Pri príležitosti 35. výročia 17. novembra 1989 na to poukázala Národná banka Slovenska (NBS).



V súčasnosti máme podľa nej viac možností a životná úroveň v SR citeľne narástla, najväčším darom však naďalej ostáva sloboda. "Dáva nám možnosť voľby, tvorivosti a príležitosť budovať život, po akom túžime. Sloboda, ktorá nám umožňuje rozhodovať o sebe, myslieť, tvoriť a podnikať. Hoci sme ekonomicky pokročili, stále nás učí o tom, že žiť slobodne je tou najvyššou hodnotou pre nás všetkých," zhodnotila NBS.



Pripomenula, že do Nežnej revolúcie bolo prísne regulované aj cestovanie do zahraničia a získavanie zahraničných mien. Občania museli svoje zahraničné príjmy, ako mzdy či dary, vymeniť buď za československé koruny, alebo tzv. tuzexové bony. "Využívanie bonov bolo obľúbené. Ich hodnota bola na čiernom trhu vyššia než oficiálny kurz a používali sa na nákup nedostatkového tovaru, ako napríklad rifle, zahraničné čokolády či dokonca autá," priblížila centrálna banka. Na zahraničnú dovolenku bolo zase potrebné získať devízový prísľub a cestovnú doložku.



"Za 35 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko získalo slobodu a prešlo transformáciou z centrálne riadenej ekonomiky na trhovú. Prijalo menu euro, vstúpilo do EÚ a NATO, zvládlo niekoľko kríz. Situácia sa výrazne zlepšila: počet obyvateľov vzrástol o 150.000, priemerná dĺžka života sa zvýšila o sedem rokov, občania Slovenska pravidelne spoznávajú zahraničné krajiny a obyvateľstvo si za svoje príjmy môže celkovo dovoliť väčší objem tovarov a služieb," vymenovala centrálna banka.



Narástla tiež spokojnosť so životom, najmä vo vekovej skupine 30 až 49 rokov. "Napriek tomu môže u časti spoločnosti pretrvávať istá skepsa z porevolučného vývoja, ovplyvnená vnímaním pretrvávajúcich rozdielov medzi Slovenskom a Západom, napríklad v strednej dĺžke života a selektívneho vnímania zníženia dostupnosti vybraných základných potravín, služieb a dostupnosti bývania," pripustila NBS.



Uvedomenie si dosiahnutých úspechov však podľa nej môže byť kľúčové pre zvládanie budúcich výziev, ako je starnutie populácie, oživenie produktivity a inovácií či klimatická kríza. "Na zabezpečenie rastúceho blahobytu pre budúce generácie sú potrebné opatrenia na podporu spolupráce, dôvery, adaptabilnosti a kreativity v spoločnosti," doplnila centrálna banka.