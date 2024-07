NBS: Nové vklady domácností vzrástli na začiatku roka na dvojnásobok

Bratislava 9. júla (TASR) - V januári tohto roka vzrástol objem prijatých nových vkladov od nebankových klientov v bankách na Slovensku medziročne o takmer 50 % alebo 2,3 miliardy eur na 7,1 miliardy eur. Nové vklady domácností v tomto období vzrástli dokonca o 100 % alebo 700 miliónov eur na 1,4 miliardy eur. V aktuálnej analýze na to poukázala vedúca oddelenia menovej a finančnej štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Brziaková.



Najviac využívané sú naďalej vklady s dohodnutou splatnosťou do jedného roka. Ich podiel na nových vkladoch všetkých nebankových rezidentov v januári presiahol 96 %, v prípade domácností to bolo 83 %.



"Ich atraktívne úročenie ovplyvnila úroková politika Európskej centrálnej banky (ECB). Pripravované zmeny v základnej úrokovej sadzbe ECB sa začínajú prejavovať pri vkladoch s dohodnutou splatnosťou klesajúcim trendom ich objemu a výške úrokovej miery," priblížila Brziaková.



Od decembra minulého roka bola priemerná úroková miera 3,5 % na vklady slovenských domácností s dohodnutou splatnosťou do jedného roka jednou z najvyšších v rámci eurozóny. V tom čase bolo priemerné úročenie v menovej únii na úrovni 3,3 %.



"Najvyššia priemerná úroková miera 3,6 % bola vykázaná v januári 2024, kedy priemer v eurozóne dosiahol 3,2 %. Od januára dochádza k miernemu poklesu vo výške úrokovej miery nových vkladov s dohodnutou splatnosťou do jedného roka," doplnila odborníčka NBS.



Celkový objem vkladov v bankách od slovenských rezidentov predstavoval podľa údajov NBS ku koncu minulého roka 18 miliárd eur. Z toho najväčší podiel mali domácností, ktorých vklady tvorili 10,4 miliardy eur. Nasledovali nefinančné spoločnosti s objemom vkladov 4,3 miliardy eur, verejná správa s 1,1 miliardou eur, poisťovne a penzijné fondy s 930 miliónmi eur, finanční sprostredkovatelia so 700 miliónmi eur a investičné fondy s vkladmi na úrovni 530 miliónov eur.



Z hľadiska doby splatnosti dominovali vklady s dohodnutou splatnosťou do jedného roka, ktoré v závere vlaňajška dosiahli 11,2 miliardy eur. Nasledovali vklady so splatnosťou nad päť rokov s hodnotou takmer 3 miliardy eur, vklady od jedného do dvoch rokov v objeme 2,2 miliardy eur a napokon tie so splatnosťou od dvoch do piatich rokov za 1,6 miliardy eur.